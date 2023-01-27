İnternetten telefon yerine salatalık gönderenler hapis cezasına çarptırıldı

Duruşmada savunma yapan D.S., "İ.Y. ile 10 yıl önce köftecide tanıştım. 10 yıldır yakın arkadaşım. Bana para verecekti, yalnız para verebilmesi için kredi kartı gerekli olduğunu söyledi. Maddi durumum iyi değildi, mahalleden arkadaşımdan aldım ve götürdüm, bana sanal bahis sitesinden para geleceğini söyledi. Ben de kart şifrelerimi verdim. 'Bir şey olursa bana ulaşırsın' dedi. Beni 1 hafta oyalayarak para vermedi. Beni de kandırdı. Benim üzerime oynuyorlar. Şu anda tutukluyum ve suçsuzum, beraatımı istiyorum" dedi. Daha önce D.S. ile hiç tanışmadığını belirten İ.Y. ise "Sabıkam var diye bana suç atıyorlar. Benim başımı belaya sokmak istiyorlar. Suçun benim tarafından işlendiğine dair hiçbir delil yok. Ben suçsuzum, beraatımı istiyorum" diye konuştu. İ.Y., diğer sanıklar U.C.S. ve M.B.'nin verdikleri ifadeleri kabul etmeyerek, kendisine iftira atıldığını iddia etti. Son sözleri sorulan sanıklar, beraatlarını talep etti. Daha sonra sanıklar hakkındaki kararını açıklayan mahkeme heyeti, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan İ.Y.'yi 3 yıl 4 ay, U.C.S.'yi de 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanıklar D.S. ve M.B.'nin de beraatına karar verildi.