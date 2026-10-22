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Giriş Tarihi: 22.10.2026 12:58

Interpol kırmızı bültenle arıyordu: Büyükçekmece’de yakalandı!

Büyükçekmece’de düzenlenen operasyonla çeşitli suçlardan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Ö.G. yakalandı. Şüpheli şahsın Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı öğrenildi.

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İHA
Interpol kırmızı bültenle arıyordu: Büyükçekmece’de yakalandı!
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalarda, "cinsel istismar" ve "başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma" gibi suçlardan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.G.'nin izini tespit etti. Ö.G.'nin ayrıca Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlendi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ekipler, Büyükçekmece'de düzenledikleri operasyonla Ö.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ö.G., daha sonra adliyeye sevk edildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#BÜYÜKÇEKMECE #INTERPOL
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Interpol kırmızı bültenle arıyordu: Büyükçekmece’de yakalandı!
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