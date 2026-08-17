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Giriş Tarihi: 17.08.2026 08:52 Son Güncelleme: 17.08.2026 10:06

Interpol kırmızı bültenle arıyordu: O uyuşturucu baronu Antalya'da yakalanmıştı! Meğer tüm Avrupa'yı...

Uyuşturucu ticareti suçundan INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Hollanda uyruklu Gerrit Van Reusel’ iki gün önce Antalya'da yakalanmıştı. Gerrit Van Reusel’in yakalanmadan önce Hollanda- İsveç hattında milyonlarca dolarlık uyuşturucu trafiğini yönettiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Ümit Erkan DEMİRCAN Ümit Erkan DEMİRCAN Yaşam
Interpol kırmızı bültenle arıyordu: O uyuşturucu baronu Antalya’da yakalanmıştı! Meğer tüm Avrupa’yı...
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Uyuşturucu baronu Gerrit Van Reusel, suç ağını Hollanda'nın beşinci büyük şehri Eindhoven'dan yönetiyordu. Reusel, İsveç'e uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir şebekenin kilit ismiydi. Hollanda'daki hap endüstrisindeki önemli rolü, FBI'ın şifreli bir telefon hizmeti geliştirip yeraltı dünyasında dağıtmasının ardından ortaya çıktı. Reusel'in yurt dışında kurduğu uyuşturucu laboratuvarlarında amfetamin ürettirip, paketleyerek tüm Avrupa'ya sevkiyatını gerçekleştirdiği belirlendi.

2021'yılının Nisan ayında Hollanda-İsveç hattında, üç uyuşturucu sevkiyatı ele geçirildi. 2022 yılında Frisia'da bir uyuşturucu laboratuvarına düzenlenen baskında Van Reusel yakalandı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

17 ay hapis cezasına çarptırılan Gerrit Van Reusel, denetimli serbestlik altındayken 2026 yılının Mayıs ayında büyük ölçekli uyuşturucu kaçakçılığından 10 yıl 9 ay hapis hapis cezasına çarptırıldığını öğrenince kayıplara karıştı. Reusel için İNTERPOL kırmızı bültenle yakalama kararı çıkardı.

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MİT'TEN OPERASYON

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın uluslararası suç şebekelerine yönelik yaptığı araştırmalarda, Hollanda uyruklu Gerrit Van Reusel'in Antalya'da saklandığı belirlendi. Milli İstihbarat Teşkilatı, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda uyuşturucu baronu Gerrit Van Reusel, saklandığı evde yakalandı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#HOLLANDA #ANTALYA #MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI #INTERPOL

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