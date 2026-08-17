Interpol kırmızı bültenle arıyordu: O uyuşturucu baronu Antalya’da yakalanmıştı! Meğer tüm Avrupa’yı...

Uyuşturucu baronu Gerrit Van Reusel, suç ağını Hollanda'nın beşinci büyük şehri Eindhoven'dan yönetiyordu. Reusel, İsveç'e uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir şebekenin kilit ismiydi. Hollanda'daki hap endüstrisindeki önemli rolü, FBI'ın şifreli bir telefon hizmeti geliştirip yeraltı dünyasında dağıtmasının ardından ortaya çıktı. Reusel'in yurt dışında kurduğu uyuşturucu laboratuvarlarında amfetamin ürettirip, paketleyerek tüm Avrupa'ya sevkiyatını gerçekleştirdiği belirlendi.
2021'yılının Nisan ayında Hollanda-İsveç hattında, üç uyuşturucu sevkiyatı ele geçirildi. 2022 yılında Frisia'da bir uyuşturucu laboratuvarına düzenlenen baskında Van Reusel yakalandı.
KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU
17 ay hapis cezasına çarptırılan Gerrit Van Reusel, denetimli serbestlik altındayken 2026 yılının Mayıs ayında büyük ölçekli uyuşturucu kaçakçılığından 10 yıl 9 ay hapis hapis cezasına çarptırıldığını öğrenince kayıplara karıştı. Reusel için İNTERPOL kırmızı bültenle yakalama kararı çıkardı.
MİT'TEN OPERASYON
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın uluslararası suç şebekelerine yönelik yaptığı araştırmalarda, Hollanda uyruklu Gerrit Van Reusel'in Antalya'da saklandığı belirlendi. Milli İstihbarat Teşkilatı, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda uyuşturucu baronu Gerrit Van Reusel, saklandığı evde yakalandı.