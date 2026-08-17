Interpol kırmızı bültenle arıyordu: O uyuşturucu baronu Antalya’da yakalanmıştı! Meğer tüm Avrupa’yı...

Uyuşturucu baronu Gerrit Van Reusel, suç ağını Hollanda'nın beşinci büyük şehri Eindhoven'dan yönetiyordu. Reusel, İsveç'e uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir şebekenin kilit ismiydi. Hollanda'daki hap endüstrisindeki önemli rolü, FBI'ın şifreli bir telefon hizmeti geliştirip yeraltı dünyasında dağıtmasının ardından ortaya çıktı. Reusel'in yurt dışında kurduğu uyuşturucu laboratuvarlarında amfetamin ürettirip, paketleyerek tüm Avrupa'ya sevkiyatını gerçekleştirdiği belirlendi.