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Giriş Tarihi: 05.11.2026 23:41

Interpol tarafından aranıyordu: Çukurova Havalimanı’nda yakalandı

Interpol tarafından aranan ve hakkında 9 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari R.H.K., Çukurova Uluslararası Havalimanı’nda yakalandı.

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Interpol tarafından aranıyordu: Çukurova Havalimanı’nda yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerince Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda yaptığı çalışmalar sırasında R.H.K.'nin UYAP sorgulamasında Interpol-Europol Daire Başkanlığınca arandığı tespit edildi.

Yapılan detaylı incelemede R.H.K. hakkında 'Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçlarından 9 ayrı dosyadan toplam 9 yıl 7 ay hapis ve 82 bin 500 TL para cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alınan R.H.K., işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

#INTERPOL
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Interpol tarafından aranıyordu: Çukurova Havalimanı’nda yakalandı
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