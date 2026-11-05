Interpol tarafından aranıyordu: Çukurova Havalimanı’nda yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerince Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda yaptığı çalışmalar sırasında R.H.K.'nin UYAP sorgulamasında Interpol-Europol Daire Başkanlığınca arandığı tespit edildi.

Yapılan detaylı incelemede R.H.K. hakkında 'Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçlarından 9 ayrı dosyadan toplam 9 yıl 7 ay hapis ve 82 bin 500 TL para cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alınan R.H.K., işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.