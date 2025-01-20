Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu! Yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İsveç'te 'Ateşli silah ve patlayıcı bulundurma ve cinayet' suçundan hakkında uluslararası seviyede arama kaydı bulunan Michael Lindström'ün, 07 Ocak'ta Fas'tan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na, aynı gün iç hat seferi ile Milas-Bodrum Havalimanı'na iniş yaptığı bilgisine ulaştı. Havalimanından çıkış yapan Lindström teknik ve fiziki takibe alındı.