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Giriş Tarihi: 20.1.2025 10:51 Son Güncelleme: 20.1.2025 10:56

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu! Yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan İsveç uyruklu Michael Lindström (23) Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Michael Lindström tutuklandı.

DHA
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu! Yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İsveç'te 'Ateşli silah ve patlayıcı bulundurma ve cinayet' suçundan hakkında uluslararası seviyede arama kaydı bulunan Michael Lindström'ün, 07 Ocak'ta Fas'tan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na, aynı gün iç hat seferi ile Milas-Bodrum Havalimanı'na iniş yaptığı bilgisine ulaştı. Havalimanından çıkış yapan Lindström teknik ve fiziki takibe alındı.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Kısım Amirlikleri tarafından Lindström'ün Tilkicik Koyu'nda saklandığı eve 17 Ocak'ta operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 2 tabanca şarjörü, 10 mermi, 9 bıçak, 1 muşta, 2 havalı tüfek ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Michael Lindström tutuklandı.

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Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu! Yakalandı
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