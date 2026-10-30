İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? 2027 MEB takvimi ile İOKBS bursluluk sınavı tarihi belli oldu!

2027 BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2027 İOKBS başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan sınav takviminde yalnızca sınav günü netleşirken başvuruların başlangıç ve bitiş tarihlerine ilişkin ayrıntılara yer verilmedi.

Geçtiğimiz yıl başvurular 9 Şubat-11 Mart 2026 tarihleri arasında alınmıştı. Yeni dönem başvuru takviminin ise MEB tarafından yayımlanacak 2027 İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu ile duyurulması bekleniyor.