İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? 2027 MEB takvimi ile İOKBS bursluluk sınavı tarihi belli oldu!

MEB tarafından her yıl gerçekleştirilen bursluluk sınavına hazırlanan öğrenciler için yeni dönem takvimi açıklandı. 2026 yılında 26 Nisan'da düzenlenen sınavın ardından 2027 yılına ilişkin hazırlık süreci de başlarken Bakanlık, yayımladığı takvimle sınavın uygulanacağı günü duyurdu. İşte 2027 İOKBS bursluluk sınavı tarihi, başvuru süreci ve sınava ilişkin bilinmesi gereken detaylar.
Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2027 Yılı Sınav Uygulama Takvimi'ne göre İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 25 Nisan 2027 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav, Türkiye genelinde basılı evrak üzerinden uygulanacak.
2027 İOKBS başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan sınav takviminde yalnızca sınav günü netleşirken başvuruların başlangıç ve bitiş tarihlerine ilişkin ayrıntılara yer verilmedi.
Geçtiğimiz yıl başvurular 9 Şubat-11 Mart 2026 tarihleri arasında alınmıştı. Yeni dönem başvuru takviminin ise MEB tarafından yayımlanacak 2027 İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu ile duyurulması bekleniyor.
2027 yılı sınav takvimine göre İOKBS, aşağıdaki sınıf düzeylerinde öğrenim gören öğrencileri kapsayacak:
- 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri
- Lise hazırlık sınıfı öğrencileri
- 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri
Sınava katılmak isteyen öğrencilerin MEB tarafından belirlenecek başvuru koşullarını karşılaması gerekiyor. Gelir kriteri, kontenjanlar ve diğer başvuru esasları 2027 yılına ait kılavuzla kesinlik kazanacak