İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI sorgulama ekranı || 2024 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı?

İOKBS Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı duyurusu için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamalara çevrildi. Başarılı olan öğrencilere burs desteği sağlanacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 21 Nisan Pazar günü yapılmıştı. Türkiye genelinde yapılan sınavlara katılım sağlayan öğrenciler ve velileri, "İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı" sorularına yanıt arıyor. Sonuçlar www.meb.gov.tr adresinde ilan edilecek. Peki, 2024 İOKBS bursluluk sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte MEB e-Okul ile bursluluk sınavı sonuçları 2024 sorgulama ekranı.
2024 İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuz ile 2024 Bursluluk Sınavı Sonuçları açıklanma tarihi belli oldu.
Kılavuza göre; 2024 İOKBS sonuçları 17 Mayıs 2024 tarihinde erişime açılacak.
İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
İOKBS bursluluk sınav sonuçları meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.
Bursluluk sınav sonucunu öğrenmek için TC kimlik numarası, doğum tarihi ve sayfada verilen güvenlik kodunu girilmesi gerekiyor.
İOKBS BURSLULUK SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIR MI?
İOKBS sıav sonuçlarının erken açıklanacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor.
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BURSLULUK SINAVI NEDİR?
Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Türkiye'de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.
Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır.
Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Yani durumu iyi olan kişilere burs verilmemektedir. Ancak öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir.
Devlet parasız yatılılık bursu sınıflara göre yapılışı farklılık gösteren bir burstur. Ancak bu bursu kazanabilmenin tek yolu belirtilen sınavdan yüksek bir puan almaktır.
BURSLULUK SINAVI PUAN HESAPLAMA
Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacak.
a. Her öğrencinin cevap kağıdı, optik okuyucu ile okutulur.
b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.
ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.
e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.