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Giriş Tarihi: 7.6.2022 09:24

İphone 11-12-13 fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Apple İphone fiyatları güncel liste

İphone 11-12-13 fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Apple İphone fiyatları güncel liste

Apple piyasasının en çok kullanılan telefonu İphone 11-12-13 fiyatı güncel liste olarak açıklandı. 11-12-13 Türkiye satış fiyatının zamlanmasıyla birlikte Apple tutkunları gözünü bu fiyat listesine çevirdi. Geçtiğimiz yılın son ayında da zam kararı alan firma, ürünlerine yüzde 20'lik bir zam daha yaptı. Buna göre en pahalı ve en ucuz ıphone fiyatı arasındaki fark açıldı. Peki İphone 11-12-13 fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte Apple İphone fiyatları güncel zamlı liste 2022

ABD'li teknoloji devi Apple tarafından, İphone fiyatları en pahalıdan en ucuza kadar duyuruldu. Yeni telefon almak isteyen veya ellerindeki İphone fiyatını öğrenmek isteyenler İphone 11-12-13 fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, iPhone fiyatları 2022 ne kadar, Apple Iphone güncel fiyat listesi ile 11-12-13 ne kadar zamlandı sorusuna yanıt arıyor. Türkiye'deki fiyatlarına üç ay sonra zam yapan Apple, ürünü almayı düşünen vatandaşlar yeni zamlı fiyatları sorgulamaya başladı. İşte yeni İphone 11-12-13 fiyatı

İPHONE FİYATLARI 2022 NE KADAR OLDU?

iPhone 13 mini fiyatları

128 GB - 20.999 TL

256 GB - 22.999 TL

512 GB - 26.999 TL

iPhone 13 fiyatları

128 GB - 22.499 TL

256 GB - 24.499 TL

512 GB - 28.499 TL

iPhone 13 Pro fiyatları

128 GB - 29.999 TL

256 GB - 31.999 TL

512 GB - 35.999 TL

1 TB - 38.799 TL

iPhone 13 Pro Max fiyatları

128 GB - 32.999 TL

256 GB - 34.999 TL

512 GB - 38.999 TL

1 TB - 41.799 TL

iPhone 11 fiyatları

iPhone 11'in 64 GB modelinin fiyatı 14.999 TL,

128 GB modeli 15.999 TL,

iPhone SE 64 GB modeli 13.499 TL,

128 GB modeli 14.499 TL,

256 GB modeli 16.499 TL'ye satılacak.

iPHONE 12 FİYATLARI NE KADAR OLDU?

iPhone 12 Mini 64GB: 18.999 TL

iPhone 12 Mini 128GB: 19.999 TL

iPhone 12 Mini 256GB: 21.999 TL

iPhone 12 64GB: 20.999 TL

iPhone 12 128B: 21.999 TL

iPhone 12 256GB: 23.999 TL

İPHONE 11-12-13 FİYATI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Apple, dün akşam 20.00'de (Apple Worldwide Developer Conference -WWDC) Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı'nın ilk etabını düzenledi.

Apple, Türkiye'deki iPhone fiyatlarına 8 Mart'ta yüzde 14 ile yüzde 19 arasında değişen oranlarda zam yapmıştı. Son zamla birlikte IPhone 13 fiyatları yüzde 17.5 ile yüzde 22.2 arasında zamlandı. En pahalı iPhone'un fiyatı 40 bin lirayı geçti. Apple'ın piyasadaki son iPhone serisi olan iPhone 13, bugün itibarıyla 20.999 TL başlangıç fiyatına ulaştı. iPhone 13 Pro'nun başlangıç fiyatı ise 29.999 TL olarak belirlendi. Öte yandan Apple Türkiye'nin resmi internet sitesinde iPhone 11, iPhone 13, AirPods, MacBook Pro ile birçok ürüne daha zam yapıldığı görülüyor.

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İphone 11-12-13 fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Apple İphone fiyatları güncel liste
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