İphone 11-12-13 fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Apple İphone fiyatları güncel liste

ABD'li teknoloji devi Apple tarafından, İphone fiyatları en pahalıdan en ucuza kadar duyuruldu. Yeni telefon almak isteyen veya ellerindeki İphone fiyatını öğrenmek isteyenler İphone 11-12-13 fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, iPhone fiyatları 2022 ne kadar, Apple Iphone güncel fiyat listesi ile 11-12-13 ne kadar zamlandı sorusuna yanıt arıyor. Türkiye'deki fiyatlarına üç ay sonra zam yapan Apple, ürünü almayı düşünen vatandaşlar yeni zamlı fiyatları sorgulamaya başladı. İşte yeni İphone 11-12-13 fiyatı