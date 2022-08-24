SON DAKİKA: İPHONE 14 TANITIM TARİHİ AÇIKLANDI!

iPhone 14 ailesinin tanıtım tarihi belli oldu! iPhone 14 ailesinin tanıtılacağı etkinlik, 7 Eylül 2022 Çarşamba günü gerçekleşecek. Apple tarafından aktarılan bilgilere göre, "Far Out" ismini taşıyan etkinlik, Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. Etkinlik ile tanıtılması beklenen diğer Apple ürünleri ise yeni Apple Watch modelleri ve ikinci nesil AirPods Pro olarak ön plana çıkıyor.

IPHONE 14 NE ZAMAN ÇIKACAK?

iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere 4 modelden oluşması beklenen iPhone 14 ailesinin, 7 Eylül'de tanıtıldıktan kısa bir süre sonra satışa çıkması bekleniyor.