iPhone 14 serisinin çıkış tarihi ile ilgili araştırmalar sürüyor. Apple, eylül ayına sayılı günler kala iPhone 14 tanıtım tarihi ile ilgili resmi açıklama yaptı. Ürünlerin tanıtıldıktan kısa bir süre sonra satışa çıkması beklendiğinden iPhone 14 çıkış tarihi araştırma konusu oldu. Bu noktada telefonun yeni modelinin özellikleri, renklerini ve fiyatını öğrenmek isteyen teknoloji tutkunları, "iPhone 14 ne zaman çıkacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki; iPhone 14 ne zaman çıkacak, çıkış tarihi belli oldu mu? iPhone 14 özellikleri ve renkleri neler, fiyatı ne kadar? İşte iPhone 14 Pro/Pro Max çıkış tarihi ve diğer detaylar…
iPhone 14 ailesinin tanıtım tarihi belli oldu! iPhone 14 ailesinin tanıtılacağı etkinlik, 7 Eylül 2022 Çarşamba günü gerçekleşecek. Apple tarafından aktarılan bilgilere göre, "Far Out" ismini taşıyan etkinlik, Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. Etkinlik ile tanıtılması beklenen diğer Apple ürünleri ise yeni Apple Watch modelleri ve ikinci nesil AirPods Pro olarak ön plana çıkıyor.
iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere 4 modelden oluşması beklenen iPhone 14 ailesinin, 7 Eylül'de tanıtıldıktan kısa bir süre sonra satışa çıkması bekleniyor.
Apple'ın iPhone 14 cep telefonlarında kendi üreteceği 5G modemler kullanabilir. Apple kısa süre önce Intel'in modem birimini satın almıştı.
Son sızıntılara göre Apple iPhone 14'lerin Pro ve Pro Max versiyonlarında 8 GB'lik RAM kullanacak. Apple'ın rakibi Samsung Galaxy S22 Ultra'da 12 GB RAM tercih etmişti. Şu anki iPhone 13 ailesinin Pro versiyonunda 6 GB RAM bulunuyor.
Apple iPhone 15'te ön kamera üreticisini değiştirmeyi planlıyordu. Ancak şirket bu adımı hızlandırarak iPhone 14 için yeni bir üreticiyle anlaştı.
Bir analistin iddiasına göre ise yeni iPhone 14 ailesi sadece e-SIM seçeneğiyle gelecek. Apple bu hareketle ticari ve gezgin kullanımını artırmayı hedefliyor.
iPhone 14'ün standart serisinde 120Hz'lik ekran bulunmayacak.