Haberler Yaşam Haberleri İPHONE 15 ÖZELLİKLERİ | Apple İphone 15 özellikleri nelerdir, kamerası kaç megapiksel, hangi renkleri var?
Giriş Tarihi: 12.9.2023 21:18 Son Güncelleme: 12.9.2023 21:21

İPHONE 15 ÖZELLİKLERİ | Apple İphone 15 özellikleri nelerdir, kamerası kaç megapiksel, hangi renkleri var?

Apple İphone 15 telefon modelini yaptığı lansmanla tanıttı. Apple resmi internet sitesinde canlı olarak yayınlanan lansmanda yeni İphone 15 modelinin özellikleri Apple yönetici ve mühendisleri tarafından sunuldu. Sunumun ardından detayları öğrenmek isteyenler yoğun olarak Apple İphone 15 özellikleri nelerdir, kamerası kaç megapiksel, hangi renkleri var? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. İşte İPhone 15 özellikleri, kamera detayları ve renklerine ilişkin detaylar.

İPHONE 15 ÖZELLİKLERİ | Apple İphone 15 özellikleri nelerdir, kamerası kaç megapiksel, hangi renkleri var?

İphone 15 özellikleri, Apple tarafından yapılan lansmanın ardından merak edilerek Apple İphone 15 özellikleri nelerdir, kamerası kaç megapiksel, hangi renkleri var? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

İPHONE 15 ÖZELLİKLERİ

Apple İphone 15 özellikleri ve tüm detaylar şöyle;

İPHONE 15 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Telefon konuşmaları esnasında güçlü gürültü engelleyici

USB-C şarj girişi

MagSafe şarj imkanı

Su geçirmez özellik

All Day Battey life özelliği

İPHONE 15 KAMERASI KAÇ MEGAPİKSEL

48 Megapiksel kamera

4K sinematik mod

Akıllı HDR

4K60 HDR video

Portrelerde yakınlaştırma ve derinlik kontrolü

Süper yüksek çözünürlüklü fotoğraflar

Hareket, canlı ve gece modlu kamera

2x optik telefoto zoom

Ultra geniş kamera

5G özelliği

A16 bionic çip

Dynamic Island

Ultra wideband

Siyah, beyaz, yeşil, sarı ve pembe renk seçenekleri

İPHONE 15 PRO SERİSİ ÖZELLİKLERİ

Pro serisi titanyum malzemeden üretilecek.

100% geri dönüştürülebilir alüminyum kasadan oluşuyor.

A17 pro çip yer alıyor.

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İPHONE 15 ÖZELLİKLERİ | Apple İphone 15 özellikleri nelerdir, kamerası kaç megapiksel, hangi renkleri var?
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