İPHONE 15 ÖZELLİKLERİ | Apple İphone 15 özellikleri nelerdir, kamerası kaç megapiksel, hangi renkleri var?

İphone 15 özellikleri, Apple tarafından yapılan lansmanın ardından merak edilerek Apple İphone 15 özellikleri nelerdir, kamerası kaç megapiksel, hangi renkleri var? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
Apple İphone 15 özellikleri ve tüm detaylar şöyle;
Telefon konuşmaları esnasında güçlü gürültü engelleyici
USB-C şarj girişi
MagSafe şarj imkanı
Su geçirmez özellik
All Day Battey life özelliği
48 Megapiksel kamera
4K sinematik mod
Akıllı HDR
4K60 HDR video
Portrelerde yakınlaştırma ve derinlik kontrolü
Süper yüksek çözünürlüklü fotoğraflar
Hareket, canlı ve gece modlu kamera
2x optik telefoto zoom
Ultra geniş kamera
5G özelliği
A16 bionic çip
Dynamic Island
Ultra wideband
Siyah, beyaz, yeşil, sarı ve pembe renk seçenekleri
Pro serisi titanyum malzemeden üretilecek.
100% geri dönüştürülebilir alüminyum kasadan oluşuyor.
A17 pro çip yer alıyor.