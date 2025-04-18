İptal olan Gülşen konserine ödeme yapmışlar! CHP’li belediyeye usulsüzlük soruşturması: 5 şüpheli adliyede

Gülşen'in geçtiğimiz yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda konser vermesi ve etkinlikler düzenlenmesi için yapılan organizasyonda, Ankara TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı nedeniyle iptal edilmesine karşın firmaya ödeme yapıldığı ortaya çıktı.

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen yıl kasım ayında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için organize edilen ancak Ankara'daki terör saldırısı nedeniyle iptal edilen Gülşen konserine ilişkin yapılan ihbar üzerine soruşturma başlattı. Yaklaşık 5 aylık çalışmanın ardından toplanan deliller doğrultusunda, iştirak halinde hileli yollarla kamu kurumunu zarara uğratarak haksız kazanç sağladıkları öne sürülen şüphelilerin gözaltına alınması talimatı verildi.

Savcılık talimatı doğrultusunda Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Bekel, görevden uzaklaştırılan eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Halise Bölükbaşı, belediye personelleri Servet Kaya ve Burak Boran ile organizasyon şirketi yetkilisi S.P. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, sabah saatlerinde Kemalpaşa Adliyesi'ne sevk edildi.

İPTAL OLAN KONSERE ÖDEME YAPMIŞLAR

Operasyonla ilgili detaylar da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Gülşen'in geçtiğimiz yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda konser vermesi ve etkinlikler düzenlenmesi için yapılan organizasyonda Ankara TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısı nedeniyle iptal edilmişti. Konser iptal edilmesine rağmen organizasyonu yapan firmaya ödeme yapıldığı ortaya çıktı.