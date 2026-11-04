Haberler Yaşam Haberleri İran'dan İstanbul'a gelen TIR'da kilolarca uyuşturucu ele geçirildi!
Giriş Tarihi: 04.11.2026 14:01 Son Güncelleme: 04.11.2026 14:04

İran'dan İstanbul'a gelen TIR'da kilolarca uyuşturucu ele geçirildi!

İran'dan Türkiye’ye gelen TIR'da uyuşturucu bulunduğunun tespit edilmesi üzerine polis ekipleri araca operasyon düzenledi. TIR'da yapılan aramalarda 55 kilo 600 gram eroin ele geçirilirken, S.A. isimli şüpheli ise gözaltına alındı.

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İran’dan İstanbul’a gelen TIR’da kilolarca uyuşturucu ele geçirildi!
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, 4 Kasım Çarşamba günü İran'dan Türkiye'ye girdiği belirlenen TIR'da uyuşturucu bulunduğu tespit edildi.

TIR'A OPERASYON DÜZENLENDİ

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harelete geçerek TIR'a operasyon düzenledi.

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NARKOTİK KÖPEĞİYLE ARAMA

Polis ekiplerinin narkotik köpeğiyle TIR'da yaptığı aramada 133 parça halinde toplam 55 kilo 600 gram eroin ele geçirildi.Uyuşturucunun TIR'ın tabanına gizlendiği ortaya çıktı.Operasyonda S.A. isimli şüpheli gözaltına alındı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#TÜRKİYE

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İran'dan İstanbul'a gelen TIR'da kilolarca uyuşturucu ele geçirildi!
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