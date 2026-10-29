İş adamı Nevzat Aydın’a 1 Milyon Euro’luk şantaj! Oğlunu öldürmekle tehdit ettiler

Nevzat Aydın, 28 Ekim günü saat 18.00 sıralarında mesajlaşma uygulaması üzerinden, +30 ülke kodunu kullanan bir numaradan arandığını belirterek Beykoz Asayiş Büro Amirliği'ne gitti. Aydın, kendisini K.A. olarak tanıtan kişinin "Çirkinler" suç örgütü üyesi olduğunu söylediğini ve kendisinden 1 milyon euro talep ettiğini ifade etti. Aydın, istenen paranın ödenmemesi halinde çocuğunun öldürüleceği yönünde tehdit edildiğini belirterek şikâyetçi oldu.

TEHDİTLERİN ARDINDAN HABERLERİ İŞARET ETTİ

Oğlunun 22 Ekim'deki Trabzonspor-Beşiktaş maçında seremoniye çıkması için 100 milyon lira ödediği yönündeki haberlerin ardından tehdit edildiğini belirten iş insanı, söz konusu haberleri yapan kişiler hakkında da şikâyet hakkını saklı tuttuğunu bildirdi. Olayla ilgili Beykoz Asayiş Büro Amirliği tarafından inceleme başlatıldı.