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Giriş Tarihi: 29.10.2026 16:27

İş adamı Nevzat Aydın’a 1 Milyon Euro’luk şantaj! Oğlunu öldürmekle tehdit ettiler

İş adamı Nevzat Aydın, oğlunun Trabzonspor-Beşiktaş maçında seremoniye çıkması için 100 milyon lira ödediği yönündeki haberlerin ardından tehdit edildiğini belirterek emniyete başvurdu. Aydın, kendisini “Çirkinler” isimli suç örgütünün üyesi olarak tanıtan bir kişinin, oğlunu öldürmekle tehdit ederek kendisinden 1 milyon euro istediğini öne sürdü.

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Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İş adamı Nevzat Aydın’a 1 Milyon Euro’luk şantaj! Oğlunu öldürmekle tehdit ettiler
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Nevzat Aydın, 28 Ekim günü saat 18.00 sıralarında mesajlaşma uygulaması üzerinden, +30 ülke kodunu kullanan bir numaradan arandığını belirterek Beykoz Asayiş Büro Amirliği'ne gitti. Aydın, kendisini K.A. olarak tanıtan kişinin "Çirkinler" suç örgütü üyesi olduğunu söylediğini ve kendisinden 1 milyon euro talep ettiğini ifade etti. Aydın, istenen paranın ödenmemesi halinde çocuğunun öldürüleceği yönünde tehdit edildiğini belirterek şikâyetçi oldu.

TEHDİTLERİN ARDINDAN HABERLERİ İŞARET ETTİ

Oğlunun 22 Ekim'deki Trabzonspor-Beşiktaş maçında seremoniye çıkması için 100 milyon lira ödediği yönündeki haberlerin ardından tehdit edildiğini belirten iş insanı, söz konusu haberleri yapan kişiler hakkında da şikâyet hakkını saklı tuttuğunu bildirdi. Olayla ilgili Beykoz Asayiş Büro Amirliği tarafından inceleme başlatıldı.

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İş adamı Nevzat Aydın’a 1 Milyon Euro’luk şantaj! Oğlunu öldürmekle tehdit ettiler
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