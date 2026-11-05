İş adamı Ramazan Arıkan ‘dana deviren’ zehri ile öldürülmüştü! Sanıklar ilk kez hakim karşısında

Ankara'da 16 Kasım 2025'te iş adamı Ramazan Arıkan (44), oğlu B.A. (16) ve TIR şoförü olan arkadaşı Mustafa Ünal (42) tarafından pikniğe götürüldü. İddiaya göre, piknik sırasında Ünal tarafından yiyecek ve içeceklerine halk arasında 'dana deviren' denilen "ksilazin" etken maddeli ilaç katılarak sersemletildi. Arıkan, ilacın etkisiyle bilincini kaybetti. İş adamının, eski eşi Sultan Seki'nin (40) evine getirildiği ve yatağa yatırıldığı, burada aile üyeleri ve Seki'nin sevgilisi olduğu iddia edilen Mustafa Ünal'ın işbirliği içerisinde hareket ettikleri, şahısların ambulans çağırmak yerine Arıkan'ın kalbine ve kalçasına şırıngayla zehirli madde enjekte ettikleri ve ölümüne neden olduklarının tespit edildiği belirtildi. Adli Tıp Kurumu raporunda, Ramazan Arıkan'ın kesin ölüm sebebinin "ksilazin zehirlenmesi" olduğu vurgulandı.

AİLE BİREYLERİ İÇİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENİYOR

Olaya ilişkin düzenlenen iddianamede, Arıkan'ı öldürmek amacıyla ilacı temin ettiği iddia edilen Ertan Ede'nin beyanında ilaçları öldürmek amacıyla değil, B12 vitamini olarak sattığını iddia ettiği aktarıldı. Sultan Seki, kızı H. Sude Arıkan (20), B.A. ve Mustafa Ünal hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Ertan Ede ve Özge Topsoy hakkında "kasten öldürmeye yardım" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis, sanık Teslime Çelik hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

SANIKLAR İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıkların yargılanmasına başlandı. Duruşma öncesinde taraflar arasında gerginlik yaşandı. Duruşmaya müşteki taraf, tutuklu sanıklar Mustafa Ünal, Sultan Seki, Ertan Ede, (ASÇ) B.A. ve tutuksuz sanıklar H. Sude Arıkan, Özge Topsoy, Teslime Çelik ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, sanıklardan B.A.'nın yaşının küçük olması nedeniyle duruşmanın kapalı yapılmasına karar verildiğini belirtti.

DURUŞMA YARINA ERTELENDİ

Sanıkların savunmalarının alınmasının ardından mahkeme heyeti, müştekilerin dinlenmesi için duruşmayı yarına erteledi.