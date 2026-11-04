İş adamı yanan aracın içerisinde ölü bulundu: Sinyal detayı dikkat çekti!

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alev topuna dönen otomobile hemen müdahale etti. Yanan araçta yapılan incelemede iş adamı Zeynel A.'nın cansız bedeniyle karşılaşıldı. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri ormanlık alanda araştırma yaptı. Yaklaşık 5 saat süren incelemenin ardından kullanılmaz hale gelen otomobil çekici vasıtasıyla olay yerinden çekildi. Zeynel A.'nın cenaze detaylı inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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