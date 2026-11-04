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Giriş Tarihi: 04.11.2026 00:18

İş adamı yanan aracın içerisinde ölü bulundu: Sinyal detayı dikkat çekti!

Kocaeli'de meydana gelen kan donduran olayda, lüks aracın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirim göndermesi ekipleri harekete geçirdi. Olay yerine giden ekipler iş adamının cansız bedeniyle karşılaşırken, soruşturma sürüyor.

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İş adamı yanan aracın içerisinde ölü bulundu: Sinyal detayı dikkat çekti!
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Edinilen bilgiye göre olay, Derince Taşköprü yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 17.00 sıralarında lüks otomobilin kaza bildiriminde bulunması üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alev topuna dönen otomobile hemen müdahale etti. Yanan araçta yapılan incelemede iş adamı Zeynel A.'nın cansız bedeniyle karşılaşıldı. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri ormanlık alanda araştırma yaptı. Yaklaşık 5 saat süren incelemenin ardından kullanılmaz hale gelen otomobil çekici vasıtasıyla olay yerinden çekildi. Zeynel A.'nın cenaze detaylı inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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#KOCAELİ #DERİNCE

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İş adamı yanan aracın içerisinde ölü bulundu: Sinyal detayı dikkat çekti!
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