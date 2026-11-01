İş arkadaşına güvenince başına gelmeyen kalmadı! Sevgili çiftten pes dedirten plan: Meğer anahtarı kopyalayıp…

Olay, 8 Ekim tarihinde Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde yaşandı. Bir evden 1 buçuk milyon TL değerindeki; 11 adet yaklaşık 200 gram ağırlığında altın bilezik, 40 bin TL ve 700 dolar nakit para çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan yaklaşık 22 saatlik güvenlik kamerası incelemesi ve saha araştırmaları sonucunda N.N.H. ve M.A.P. isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.