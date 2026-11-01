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Giriş Tarihi: 1.11.2026 09:55 Son Güncelleme: 1.11.2026 10:02

İş arkadaşına güvenince başına gelmeyen kalmadı! Sevgili çiftten pes dedirten plan: Meğer anahtarı kopyalayıp…

En büyük hayalini gerçekleştirmek için yıllarca dişinden tırnağından artırarak altın biriktirdi. Ancak güvendiği arkadaşlarının akılalmaz planı, bütün hayallerini bir anda yıktı. Hatay'da aynı iş yerinde çalışan sevgili çift, ziyaret ettikleri kadının evinin anahtarını gizlice kopyaladı. Ev sahibinin dışarıda olduğu anı fırsata çeviren şüpheliler servet değerindeki altın ve dövizleri böyle çaldı. İşte akılalmaz plan…

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İHA Yaşam
İş arkadaşına güvenince başına gelmeyen kalmadı! Sevgili çiftten pes dedirten plan: Meğer anahtarı kopyalayıp…
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Olay, 8 Ekim tarihinde Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde yaşandı. Bir evden 1 buçuk milyon TL değerindeki; 11 adet yaklaşık 200 gram ağırlığında altın bilezik, 40 bin TL ve 700 dolar nakit para çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan yaklaşık 22 saatlik güvenlik kamerası incelemesi ve saha araştırmaları sonucunda N.N.H. ve M.A.P. isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ALTINLARI KUYUMCUDA SATTIKLARI ANLAR KAMERADA

Şüphelilerin altınları evden çaldıktan sonra sokakta ilerledikleri ve kuyumcuda sattıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlık olayını gerçekleştiren kadın ve erkek şüphelinin sevgili oldukları, altınları çalınan kadınla aynı iş yerinde çalıştıkları tespit edildi.

MİSAFİRLİĞE GİDİP ANAHTARI KOPYALAMIŞLAR

Çiftin, daha önce ziyaret ettikleri arkadaşlarının evinin anahtarını kopyaladıktan sonra kadın evde yokken eve girerek ev almak için biriktirdiği altın ve dövizi çaldıkları öğrenildi.

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ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#HATAY #ANTAKYA

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İş arkadaşına güvenince başına gelmeyen kalmadı! Sevgili çiftten pes dedirten plan: Meğer anahtarı kopyalayıp…
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