Haberler Yaşam Haberleri İş insanı İnan Kıraç'a vasi tayin edildi! Mahkeme kararını verdi!
Giriş Tarihi: 3.3.2025 13:18 Son Güncelleme: 3.3.2025 14:47

İş insanı İnan Kıraç'a vasi tayin edildi! Mahkeme kararını verdi!

Kıraça Holding'in sahibi iş adamı İnan Kıraç hakkında ‘evliliğinin iptali’ istemiyle açılan davada Adli Tıp Kurumu, fiili ehliyetinin yerinde olmadığını belirledi. Bu karar üzerine mahkeme 2 avukatı Kıraç’ın geçici vasisi olarak atadı. Kıraç'a ait taşınırlar, banka hesapları ve hisselerine şerh konuldu.

ARZU KAYA ARZU KAYA
İş insanı İnan Kıraç’a vasi tayin edildi! Mahkeme kararını verdi!

İş adamı İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, 20 Aralık 2024'te Emine Alangoya ile evlenen 87 yaşındaki babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek evliliğin iptali talebiyle dava açtı. Dava kapsamında Kıraç'a vasi tayini atanması ve kısıtlama verilmesi istendi.

Davayı kabul eden İstanbul Anadolu 18. Aile Mahkemesi, İnan Kıraç'ın Adli Tıp Kurumu'nda nörolojik testlerden geçmesine karar verdi. Geçtiğimiz günlerde Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen İnan Kıraç, heyet karşısına çıktı. İnan Kıraç'a bir dizi test yapıldı.

ADLİ TIP RAPORU: FİİLİ EHLİYETİ YERİNDE DEĞİL

Yapılan testlerin ardından Adli Tıp Kurumu, İnan Kıraç ile ilgili hazırladığı raporu mahkemeye gönderdi. Raporda, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtildi. Bu rapor üzerine mahkeme, iş adamı Kıraç'ın fiil ehliyetinin kaldırılmasına karar verdi. Avukat Atakan Yılmaz ve Avukat Mert Öztekin geçici vasi olarak atadı.

BANKA HESAPLARINA VESAYET TEDBİR ŞERHİ

Mahkeme, ayrıca İnan Kıraç hakkında bir dizi tedbir kararı da verdi. Kıraç'a ait taşınırlar ile banka hesaplarının yanı sıra şirketlerdeki hisseleri ile varsa fon ve hisse senetlerine de vesayet tedbir şerhi konulmasına karar verdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İş insanı İnan Kıraç'a vasi tayin edildi! Mahkeme kararını verdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz