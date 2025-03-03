İş insanı İnan Kıraç’a vasi tayin edildi! Mahkeme kararını verdi!

İş adamı İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, 20 Aralık 2024'te Emine Alangoya ile evlenen 87 yaşındaki babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek evliliğin iptali talebiyle dava açtı. Dava kapsamında Kıraç'a vasi tayini atanması ve kısıtlama verilmesi istendi.
Davayı kabul eden İstanbul Anadolu 18. Aile Mahkemesi, İnan Kıraç'ın Adli Tıp Kurumu'nda nörolojik testlerden geçmesine karar verdi. Geçtiğimiz günlerde Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen İnan Kıraç, heyet karşısına çıktı. İnan Kıraç'a bir dizi test yapıldı.
ADLİ TIP RAPORU: FİİLİ EHLİYETİ YERİNDE DEĞİL
Yapılan testlerin ardından Adli Tıp Kurumu, İnan Kıraç ile ilgili hazırladığı raporu mahkemeye gönderdi. Raporda, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtildi. Bu rapor üzerine mahkeme, iş adamı Kıraç'ın fiil ehliyetinin kaldırılmasına karar verdi. Avukat Atakan Yılmaz ve Avukat Mert Öztekin geçici vasi olarak atadı.