İş insanı İnan Kıraç’a vasi tayin edilmişti... Evliliği iptal edilecek mi?

İş adamı İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, 20 Aralık 2024'te Emine Alangoya ile evlenen 87 yaşındaki babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek evliliğin iptali talebiyle dava açtı. Dava kapsamında Kıraç'a vasi tayini atanması ve kısıtlama verilmesi istendi
Davayı kabul eden İstanbul Anadolu 18. Aile Mahkemesi, İnan Kıraç'ın Adli Tıp Kurumu'nda nörolojik testlerden geçmesine karar verdi. Geçtiğimiz günlerde Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen İnan Kıraç, heyet karşısına çıktı. İnan Kıraç'a bir dizi test yapıldı.
ADLİ TIP RAPORU: FİİLİ EHLİYETİ YERİNDE DEĞİL
Yapılan testlerin ardından Adli Tıp Kurumu, İnan Kıraç ile ilgili hazırladığı raporu mahkemeye gönderdi. Raporda, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtildi. Bu rapor üzerine mahkeme, iş adamı Kıraç'ın fiil ehliyetinin kaldırılmasına karar verdi. Avukat Atakan Yılmaz ve Avukat Mert Öztekin geçici vasi olarak atadı.
BANKA HESAPLARINA VESAYET TEDBİR ŞERHİ
Mahkeme, ayrıca İnan Kıraç hakkında bir dizi tedbir kararı da verdi. Kıraç'a ait taşınırlar ile banka hesaplarının yanı sıra şirketlerdeki hisseleri ile varsa fon ve hisse senetlerine de vesayet tedbir şerhi konulmasına karar verdi.
İNAN KIRAÇ'IN EVLİLİĞİNİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVA ERTELENDİ
İş insanı İnan Kıraç'ın evliliğinin iptali istemiyle açılan davada, sulh hukuk mahkemesindeki vasilik davasının sonucunun beklenilmesine karar verildi.
Anadolu 18. Aile Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Hakimin gizlilik kararı vermesi üzerine duruşmaya basın mensupları alınmadı.
Mahkemenin, ön inceleme duruşmasını yapmak için Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen vasilik davasının sonucunun beklenmesine karar vererek duruşmayı ertelediği öğrenildi.
MAHKEMEDEN GİZLİLİK KARARI
İstanbul Anadolu 18. Aile Mahkemesi'nde görülen 'Evlenmenin iptali' davasına taraf avukatları katıldı. Mahkeme, Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen Vasi'lik davasının sonucunun beklenmesine karar vererek davayı erteledi ve dosyada gizlilik kararı alınmasına hükmetti.