İş insanı İnan Kıraç’a vasi tayin edilmişti... Evliliği iptal edilecek mi?

ADLİ TIP RAPORU: FİİLİ EHLİYETİ YERİNDE DEĞİL

Yapılan testlerin ardından Adli Tıp Kurumu, İnan Kıraç ile ilgili hazırladığı raporu mahkemeye gönderdi. Raporda, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtildi. Bu rapor üzerine mahkeme, iş adamı Kıraç'ın fiil ehliyetinin kaldırılmasına karar verdi. Avukat Atakan Yılmaz ve Avukat Mert Öztekin geçici vasi olarak atadı.