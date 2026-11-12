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Giriş Tarihi: 12.11.2026 14:00

Son dakika: İş insanına lüks malikanede kanlı infaz!

İzmir’de tanınmış iş insanı MTK Tekstilciler Sitesi’nde faaliyet gösteren üç katlı Damla Tekstil’in sahibi 74 yaşındaki Bekir Kayabaşı, Urla Ağaçlı Yol’da bulunan ve ‘Beyaz Saray’ adıyla tanınan evinde öldürülmüş olarak bulundu. Kayabaşı’nın 2 kez bıçaklanıp, silahla da bir kez ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi. Talihsiz adamın cüzdanındaki para, kredi kartı ile araç anahtarının da alınmaması dikkat çekti. Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli ya da şüphelilerin kimliklerini tespit etmek için titiz bir çalışma yürütüyor.

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Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
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Son dakika: İş insanına lüks malikanede kanlı infaz!
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Korkunç olay, 10 Kasım Salı gecesi saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Çevresi yüksek duvarlarla çevrili lüks malikanede cansız bedeni bulunan tekstilci Bekir Kayabaşı aynı gün hastanede yatmakta olan eşini ziyaret ettikten sonra yalnız şekilde ağaçlı yoldaki lüks malikanesine geldi. Kayabaşı evde yalnızken içeri giren şüpheli ya da şüpheliler 2 bıçak darbesi ve tek kurşunla talihsiz adamı öldürdü.

KATİL EVDE İZ BIRAKMADAN AYRILDI

Şüpheliler iş insanının cüzdanında bulunan para, kredi kartları ve araç anahtarına dokunmadan olay yerinden ayrıldı. Şüphelilerin olabildiğince geride iz bırakmadan ve delil bırakmadan malikaneden ayrılması dikkat çekti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Bekir Kayabaşı'nın cenazesi, dün (11 Kasım) Hacı Erdoğan Şener Camii'nde kılınan öğle namazı sonrasında oldukça kalabalık bir katılım ile gözyaşlarıyla toprağa verildi. Urla Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Masası ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda çok detaylı araştırma yapıldığı, şüphelilere ulaşmak için bazı bulguların elde edildiği öğrenildi.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
#İZMİR
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