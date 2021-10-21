İş insanının personel isyanı!

Kocaeli Dilovasnda bir firma sahibi olan iş insanı Sadettin Çay, sosyal medya hesabında görenleri oldukça şaşırtan bir paylaşımda bulundu. 2 aydan bu yana personel aradıklarını, ancak her yolu denemelerine rağmen aradıkları personeli bulamadıklarını ileri sürerek "Türkiye'de işsizlik var değil mi? Halt etmişsiniz…" ifadeleri ile sosyal medyada adeta isyan etti.

İŞTE O PAYLAŞIM!

İş insanı Sadettin Çay, sosyal medya hesabında "işsizlikte acı gerçek" başlığı ve "Aşağıdaki olay bizim başımıza gelmiştir. Sosyal medya kurgusu değildir" şeklinde not düşerek yapmış olduğu paylaşımda "Dilovası'ndaki iş yerimiz içim 2 aydır eleman arıyoruz. 7 bin 500 TL ödeyip bir kariyer sitesinde ilan yayınlattık. 7 CV geldi. Hepsini davet ettik. Hiçbiri gelmedi… Bölgedeki bir OSB'nin Profosyonel Kariyer yöneticisinden yardım istedik. 42 tane "Muhasebe ve ön muhasebe konusunda iş arayan listesi verdiler. Tamamına mesa gönderip , CV istedik. 5 CV geldi. Hepsini çağırdık. 1 kişi görüşmeye geldi. Tüm taleplerine tamam dedik. 1 gün çalıştı. Ertesi gün "Galiba çalışmak istemiyorum" diye bir gerekçe ile işi bıraktı. İŞKUR'dan zaten ümidi kestiğimiz için bölgedeki siyasi parti ilçe başkanlarına bile haber bıraktık. Çevremizdeki pek çok fabrika ise eleman bulamadığı için vardiyaları azaltıp üretime ara vermek zorunda kaldı. Türkiye'de işsizlik var Değil mi? halt etmişssiniz" ifadelerini kullandı. En sonuna ise "Halen eleman arıyoruz. Olurda iş arayan varsa CV göndersin hemen ilgilenir" notunu düştü.