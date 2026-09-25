İş kazasında ağır yaralanan TIR şoförü 8 yıldır dava sonucunu bekliyor

23 Mart 2018'de kullandığı TIR'ın yanması sonucu ağır yaralanan Mustafa Çam (40), önce Adana Şehir Hastanesi'nde, ardından Gaziantep'teki hastanelerde uzun süre tedavi gördü. Kazaya ilişkin kusur değerlendirmesinde işverene yüzde 80, kendisine yüzde 20 kusur verildi. Adli Tıp Kurumu raporunda yüzde 87 maluliyet oranı verilen Çam'a yüzde 55 engellilik raporu verildi. Sigorta sürecinden sonuç alamaması üzerine işverene dava açan ve davanın tazminat hesaplama aşamasına geldiğini belirten Çam, yapılan itirazlar nedeniyle kararın geciktiğini savundu.

Kaza sonrası çalışamadığını, aldığı maluliyet aylığıyla da kira ve geçim giderlerini karşılamakta zorlandığını anlatan Çam, "Firma devletin kurumlarının verdiği raporlarda ağır kusurlu olmasına rağmen süreci uzatmak için mücadele ediyor. Yıllardır adliye koridorlarında adalet arıyorum. Sekiz yıldır başkalarının yardımıyla geçiniyoruz. Kaza sırasında küçük olan çocuklarım büyüdü. Onların geleceği ve ailemin geçimi için davamın bir an önce sonuçlanmasını istiyorum. Artık dayanacak gücüm kalmadı" dedi. Evli ve iki çocuk babası Çam, yaşadığı sağlık sorunları ve davanın uzun sürmesi nedeniyle ailesine karşı mahcup hissettiğini söyledi.

OLAY

23 Mart 2018 tarihinde Hatay'ın İskenderun ilçesinden Adana'daki bir firmaya demir getiren Mustafa Çam, saat 04.00 sıralarında sabah yükü teslim etmek için yönetimindeki 27 HS 735 plakalı TIR'ı merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi Tekel Caddesi'nde yolun sağına park etmiş, Çam'ın aracın kontağını kapatmasının hemen ardından TIR alev alarak yanmaya başlamıştı. Yoldan geçen vatandaşlar tarafından alevlerin arasından çıkarılan ve vücudunda ağır yanıklar oluşan Çam, Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör