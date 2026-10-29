İş vaadiyle dolandırıcılık: 7 bin 500 liraya iş imkanı! SABAH mağdur ifadelerine ulaştı...

Yalova'nın Altınova ilçesinde yaşanan olayda, iş bulma umuduyla Türkiye'nin farklı illerinden gelen vatandaşların dolandırıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Çelebi Denizcilik isimli firma adıyla faaliyet gösterdiğini iddia eden şüphelilerin, vatandaşlardan iş için gerekli sağlık raporu ve evrakların hazırlanması bahanesiyle 7 bin 500'er lira aldığı belirlendi.

PARAYI ALDILAR, İŞ VERMEDİLER

İddiaya göre şüpheliler, iş vaadiyle kendilerine başvuran vatandaşlardan gerekli evrakların hazırlanması için para topladı. Ancak ödeme yapan vatandaşlara vaat edilen işler verilmedi. Mağdurların kötü şartlarda konaklatıldığı da tespit edildi.

FİRMA GÖRÜNÜMÜ ALTINDA DOLANDIRICILIK İDDİASI

Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin, Teknik Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü desteğiyle yürüttüğü çalışmalarda, Çelebi Denizcilik isimli firmanın ticaret sicil kaydının bulunmadığı belirlendi. Şüphelilerin, firma içerisinde personel müdürü ve insan kaynakları müdürü gibi görev dağılımları yaptığı tespit edildi. Soruşturmada şu ana kadar 25 müşteki ve 29 şüpheli belirlendi. Mağdur sayısının yaklaşık 100'e ulaşabileceği değerlendiriliyor.

6 İLDE OPERASYON: 19 GÖZALTI

Yalova merkezli olarak Kırıkkale, Tekirdağ, Aksaray, Elazığ ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 19 şüpheli yakalandı. firari durumdaki 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

SABAH MAĞDUR İFADELERİNE ULAŞTI

Suç duyurusu dilekçelerine yansıyan ifadelerde, Gaziantep, Kocaeli ve Ankara'dan Altınova'ya gelen vatandaşlar, internet siteleri ve Instagram üzerinden gördükleri iş ilanlarına güvenerek başvuru yaptıklarını belirtti. Mağdurlar, sağlık raporu, sertifika ve çalışma belgeleri adı altında kendilerinden 7 bin 500'er lira alındığını, kötü koşullardaki lojmanlara yerleştirildiklerini ancak kendilerine herhangi bir iş verilmediğini ifade ederek şikâyetçi oldu.

ANTALYA'DAN GELDİ, İKİ KİŞİ İÇİN 15 BİN LİRA ÖDEDİ

Antalya'dan gelen bir vatandaş, kendisi ve arkadaşı adına sağlık raporu ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) belgeleri gerekçesiyle toplam 15 bin lira ödediğini, ikisinin de işe yerleştirilmediğini ve kötü koşullarda konaklatıldıklarını belirtti. Çorum'dan Altınova'ya gelen bir başka mağdur da internette gördüğü iş ilanına başvurduğunu, sağlık raporu adı altında kendisinden 7 bin 500 lira alındığını ancak vaat edilen işin verilmediğini anlattı.

4 ARKADAŞA TOPLAM 33 BİN LİRA FATURA

İstanbul'dan dört arkadaşıyla birlikte Altınova'ya gelen bir vatandaş ise internet üzerinden gördüğü iş ilanına başvurduğunu, kendilerinden işlemler adı altında toplam 33 bin lira alındığını belirtti. Mağdur, kendisi ve arkadaşlarının kötü koşullardaki lojmana yerleştirildiğini ancak hiçbirinin işe başlatılmadığını ifade ederek suç duyurusunda bulundu.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör