Haberler Yaşam Haberleri İş yeri değil cephanelik! İstanbul'da tekstil atölyesine operasyon: 2 şüpheli gözaltında
Giriş Tarihi: 19.08.2026 19:31 Son Güncelleme: 19.08.2026 20:10

İş yeri değil cephanelik! İstanbul'da tekstil atölyesine operasyon: 2 şüpheli gözaltında

İstanbul Zeytinburnu'nda bir tekstil kesimhanesine düzenlenen operasyonda 100 ruhsatsız tabanca, 100 şarjör, uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltına alınan M.Y. ve M.A.'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğünü, firari olan üçüncü şüpheli için ise gözaltı talimatı verildiğini bildirdi.

Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ Yaşam
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Telsiz Mahallesi'ndeki bir iş yerinde çok sayıda ruhsatsız tabanca bulunduğu belirlendi.

İş yerine düzenlenen operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı, 100 tabanca, 100 şarjör ve 895 gram uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmasıyla Zeytinburnu'ndaki bir tekstil kesimhanesinde arama gerçekleştirildiği belirtildi.

Aramada, 100 tabanca ve 100 şarjörün yanı sıra çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile hassas terazinin ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, "Suç eşyalarının sahibi olduğu değerlendirilen M.Y. ve M.A. gözaltına alınmış olup, firari üçüncü şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#ZEYTİNBURNU #İSTANBUL

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İş yeri değil cephanelik! İstanbul'da tekstil atölyesine operasyon: 2 şüpheli gözaltında
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