Giriş Tarihi: 6.12.2021 16:04Son Güncelleme: 6.12.2021 16:05
Savunma Nasıl Yazılır? İş Yerinde Yazılı Savunma Dilekçesi ve Tutanak Örneği
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Hemen hemen herkes iş yerinde istenilmeyen durumlarla karşı karşıya kalabiliyor. Arkamızdan konuştuğunu düşündüğümüz kişiye verdiğimiz tepki, haklı ya da haksız bir ithamla suçlanma, sözlü ya da fiziki bir kavga içine karışma, hal ve hareketlerimizden dolayı şikayet edilmemiz vb. birçok durumdan dolayı çalıştığımız iş yerinde savunmamız istenebilir. İşte tam bu durumda, doğru bir savunma yazılması gerekmektedir. Peki, iş yerinde savunma nasıl yazılır?
Zorlu ve tempolu iş hayatı içerisinde istenmeden bazı olumsuz durumlar yaşanabilmektedir. Bir arkadaşla tartışma, yöneticinin şikayeti, fiziki bir eyleme girişme gibi birçok çeşidini sayabileceğimiz bu olumsuz durumlar neticesinde çalıştığımız kurum tarafından savunmamız istenebilir. İş hayatında karşılaşılacak en zorlu durumlardan birisi olan savunma yazımı, kişinin çalıştığı kurumda devam etmesine ya da ayrılması ile sonuçlanabilir.
İŞ YERİNDE DOĞRU SAVUNMA NASIL YAZILIR?
Doğru ve olayları en ince ayrıntısına kadar anlatan bir savunma yazımı, içinde bulunulan zor durumdan bireyi kurtarabilir. Peki, doğru savunma nasıl yazılır? İşte madde madde iş yerinde savunma yazımı…
Savunmayı yazmak için boş bir kağıt alın. Kesinlikle, çizgili veya kareli bir kağıt kullanmayın. İdeal olarak, boş bir A4 kağıdı işini görecektir.
İster el yazınızla, isterseniz bilgisayar aracılığıyla bu savunma yazımını gerçekleştirebilirsiniz.
Elinizle savunma yazdığınızı varsayarak, boş kağıdı önünüze alın ve sağ üst köşesine savunmayı yazdığınız tarihi yazın.
Savunmanın hitap ettiği kurum olarak, çalıştığınız firmanın ya da şirketin personel işleri müdürlüğünü gösterin. Örneğin, ''ZXC firması Personel İşleri Müdürlüğüne''gibi.
Daha sonra yaklaşık iki alt satıra, savunmanın istenildiği tarihi belirterek ''…. Tarihli savunma isteğinize istinaden'' cümlesini kurun ve savunmanızı yazmaya başlayın. Örneğin, ''17.10.2018 tarihli savunma isteğinize istinaden'' gibi.
Savunmanızı yazarken olayları dilerseniz madde madde, dilerseniz tek veyahut iki paragraf şeklinde yazabilirsiniz.
Olayları yazarken sade ve açık cümleler kurmaya dikkat edin. Kısa cümleler kurmaktan kaçınmayın.
Savunmanızda görsel unsurları delil gösterecekseniz, bunu belirtin ve ilgili görsel unsurlarla beraber savunmanızı bir klasörde teslim edin.
Savunmanızı tamamladıktan sonra bir alt satıra inerek, ''Bilgilerinize sunarım.'' cümlesini ekleyin.
En son kısım olarak ise, sağ alt köşeye alt alta gelecek şekilde, isim soy isim ve imzanızı atınız.
Savunmanızın bir yedeğini saklayarak, ilgili birime teslim edin.