İş yerini kundaklarken kendini yaktı

Olay 21.30 sıralarında Yeşilyurt İlçesi Tecde Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan bir iş yerinde daha önce çalışan ve iş yeri sahibi ile husumetleri bulunan İ.N.A. ile D.A. iş yerine yanıcı madde dökerek kundaklamaya çalıştı.

Bu sırada alevlerden etkilen D.A. yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldüğü olayda, kendi imkanları ile hastaneye giden D.A. ile İ.N.A. gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.