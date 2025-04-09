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Giriş Tarihi: 9.4.2025 00:44

İş yerini kundaklarken kendini yaktı

Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi'nde bir iş yerini yanıcı madde dökerek kundaklamaya iki kişiden biri alevlerden etkilenerek yaralandı. Yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü

İHA
İş yerini kundaklarken kendini yaktı

Olay 21.30 sıralarında Yeşilyurt İlçesi Tecde Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan bir iş yerinde daha önce çalışan ve iş yeri sahibi ile husumetleri bulunan İ.N.A. ile D.A. iş yerine yanıcı madde dökerek kundaklamaya çalıştı.

Bu sırada alevlerden etkilen D.A. yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldüğü olayda, kendi imkanları ile hastaneye giden D.A. ile İ.N.A. gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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İş yerini kundaklarken kendini yaktı
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