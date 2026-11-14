İş yerlerine haraç kurşunu

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İstanbul'un özellikle Anadolu yakasında haraç istedikleri ve alamadıkları iş yerlerine ve kişilerin araçlarına yönelik motosikletli silahlı saldırlar düzenleyen yeni nesil suç örgütüne operasyon düzenlendi. "Nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, silahlı tehdit ve suç üstlenme" suçları kapsamında 15 ayrı suç eylemine karıştıkları tespit edilen 24 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde 5 ruhsatsız tabanca ve bin 720 mermi ele geçirildi.