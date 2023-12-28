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Giriş Tarihi: 29.12.2023

İşadamı Bekir Ilıcak son yolculuğuna uğurlandı

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İşadamı Bekir Ilıcak son yolculuğuna uğurlandı
Türkiye'nin önde gelen işadamlarından Malatyalı Erman Ilıcak'ın bir süredir sağlık sorunları yaşayan babası, Avukat Bekir Ilıcak 83 yaşında hayatını kaybetti. Rönesans Holding Onursal Başkanı Bekir Ilıcak'ın cenazesine, dönemin cumhurbaşkanlarından Abdullah Gül, eski bakanlardan Taner Yıldız, eski savunma bakanı Hulusi Akar, İstanbul Valisi Davut Gül, işadamı Ahmet Çalık da katıldı. Ilıcak'ın cenazesi, İstanbul Barbaros Hayreddin Paşa Camii'nde öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

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İşadamı Bekir Ilıcak son yolculuğuna uğurlandı
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