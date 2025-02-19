İşadamına sevgili kâbusu

İstanbul Beykoz'da 65 yaşındaki işadamı M.Ş., ayrıldığı sevgilisi 30 yaşındaki M.K.'nın azmettirdiği çete tarafından tehdit ve şantaja maruz kaldı. M.Ş.'nin, aldığı lüks aracı genç kadından geri istemesiyle başlayan olaylar, 25 milyon lira haraç talebine kadar vardı. Parayı alamayan çete, işadamının evine silahlı saldırı düzenledi. Bunun üzerine M.Ş., Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği'ne başvurdu. Şikâyet üzerine harekete geçen polis, Özel Harekât ekiplerinin de katıldığı operasyonda M.K.'nın de aralarında olduğu 14 kişiyi gözaltına aldı.İddiaya göre M.Ş., M.K.'ye hediye ettiği lüks aracı geri istedi. Bunun üzerine genç kadın, M.Ş.'ye bir kafede buluşmayı teklif etti. İşadamı buluşmaya gittiğinde M.K.'nın yanında 3 kişi daha vardı. "Dayı" lakaplı kişi, "Sana 25 milyon lira ceza kestik, araba bizde kalacak. Parayı en kısa zamanda ödeyeceksin" dedi. Şoke olan M.Ş., M.K.'ya durumu sorduğunda, "Dayım ne derse o" yanıtını aldı.İşadamı, baskılar karşısında aracını geri istemekten vazgeçse de çetenin tehditleri devam etti. Telefonla taciz edilen M.Ş., uygunsuz görüntülerle şantaja maruz kaldı. İstedikleri parayı alamayan çete üyeleri, M.Ş.'nin evine kurşun yağdırdı. Bunun üzerine M.Ş., polise başvurdu.Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin 10 ilçede 20 adrese eşzamanlı düzenlediği operasyonda, aralarında M.K.'nın da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.