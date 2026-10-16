İşadamlarına fidye tuzağı

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İstanbullu işadamı Burhan Soyak ve ortağı Abdullah Bayram, arkadaşları Tayfun Tokoğlu'nun davetiyle ticaret için geçtiğimiz aylarda Abhazya'ya gitti. 3 kişi tarafından silah zoruyla bir araca bindirilerek bir dağ evine götürülen Soyak ve Bayram iki gün boyunca darp edildi. Tayfun Tokoğlu ise başka bir odaya kapatıldı. Saldırganlar, işadamlarının video görüntülerini ailelerine gönderip 5 milyon dolar istedi. Soyak'ın yakınları durumu Dışişleri Bakanlığı'na bildirdi. Türkiye'nin acil ihbar kodunun ardından Abhazya Devlet Güvenlik Servisi rehineleri tutulduğu dağ evinden kurtardı. Tokoğlu ve şebeke üyeleri tutuklandı.