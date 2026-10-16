Haberler Yaşam Haberleri İşadamlarına fidye tuzağı
Giriş Tarihi: 16.10.2026

İşadamlarına fidye tuzağı

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Ümit Erkan DEMİRCAN Ümit Erkan DEMİRCAN
İşadamlarına fidye tuzağı
  • ABONE OL
İstanbullu işadamı Burhan Soyak ve ortağı Abdullah Bayram, arkadaşları Tayfun Tokoğlu'nun davetiyle ticaret için geçtiğimiz aylarda Abhazya'ya gitti. 3 kişi tarafından silah zoruyla bir araca bindirilerek bir dağ evine götürülen Soyak ve Bayram iki gün boyunca darp edildi. Tayfun Tokoğlu ise başka bir odaya kapatıldı. Saldırganlar, işadamlarının video görüntülerini ailelerine gönderip 5 milyon dolar istedi. Soyak'ın yakınları durumu Dışişleri Bakanlığı'na bildirdi. Türkiye'nin acil ihbar kodunun ardından Abhazya Devlet Güvenlik Servisi rehineleri tutulduğu dağ evinden kurtardı. Tokoğlu ve şebeke üyeleri tutuklandı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
İşadamlarına fidye tuzağı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA