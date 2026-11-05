İşçi midibüsünün çarptığı motosikletli hayatını kaybetti

Merkez Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, işçileri taşıyan midibüs ile motosiklet çarpıştı. A.T. idaresindeki midibüs, Orhan İğdem'in (59) kullandığı motosikletle çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın ardından motosiklet sürücüsü yola savruldu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri çevrede inceleme yaparken, sağlık görevlilerinin gerçekleştirdiği muayenede Orhan İğdem'in hayatını kaybettiği tespit edildi. İğdem'in cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığına kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.