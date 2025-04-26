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Giriş Tarihi: 26.4.2025 11:44 Son Güncelleme: 26.4.2025 11:46

İşçi servisi TIR'la çarpıştı: 3'ü ağır 11 yaralı

Gaziantep’te işçi taşıyan servisin ile TIR çarpıştığı kazada 3'ü ağır 11 kişi yaralandı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
İşçi servisi TIR’la çarpıştı: 3’ü ağır 11 yaralı

Şehitkamil ilçesindeki 5. Organize Sanayi Bölgesi 83525 nolu cadde üzerinde meydana gelen olayda, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen işçi servisi ile plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen tır çarpıştı. Meydana gelen kazada 11 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralanan işçileri çeşitli hastanelere kaldırdı. Tedavi altına alınan işçilerden 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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İşçi servisi TIR'la çarpıştı: 3'ü ağır 11 yaralı
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