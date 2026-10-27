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Giriş Tarihi: 27.10.2026 09:42 Son Güncelleme: 27.10.2026 09:52

İşçi servisi yan yattı: 15 yaralı, 1’inin durumu ağır

Kırıkkale’de Karaahmetli Kavşağı’nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan işçi servisi yan yattı.Araçta bulunan 15 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
İşçi servisi yan yattı: 15 yaralı, 1’inin durumu ağır
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Kaza, sabah erken saatte Kırıkkale'den Ankara'nın Bala ilçesi istikametine giden Karaahmetli Kavşağı'nda meydana geldi. Nuh K.'nın kullandığı işçi servisi, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine jandarma trafik, AFAD, itfaiye, kurtarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından araçta bulunan yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kazada yaralanan 15 kişi, ambulanslarla Kırıkkale'deki İhtisas Hastanesi ve Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma trafik ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

#KIRIKKALE #112 ACİL SAĞLIK #AFAD #ANKARA
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İşçi servisi yan yattı: 15 yaralı, 1’inin durumu ağır
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