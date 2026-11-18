Feci kaza, Salı günü sabah saatlerinde Gebze'de yaşandı. Mesaisine yetişmek için evinden çıkarak kendi servis aracına binmek üzere yolun karşısına geçmeye çalışan Hülya Çelik'e, seyir halindeki başka bir fabrikanın personel servisi çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan talihsiz kadın ağır yaralandı Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Hülya Çelik, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

SAKARYA'DA TOPRAĞA VERİLİYOR

Hülya Çelik'in acı haberi, memleketi Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Dokurcun Mahallesi'ni derin bir üzüntüye boğdu. Hülya Çelik'in cenazesi, bugün Dokurcun Mahallesi Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Çaylar Eski Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör