İşe gittiği hastanede yaşam mücadelesi verdi: Genç tıbbi sekreter kurtarılamadı

Olay, 2 Ocak 2025 sabahı, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tıbbi sekreter olarak görev yapan iki arkadaşın aynı araçla işe gitmek üzere yola çıkmasıyla başladı. E.S'in kullandığı otomobil, Korozman Kavşağı'nda gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın kapısı açıldı ve Derviş Hüseyin Durgan (29) araçtan düşerek ağır yaralandı.

Kazanın ardından ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Durgan, iki gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Henüz 29 yaşında olan Derviş Hüseyin Durgan, 3 ay önce nişanlanmış ve geleceğe dair umutlar besliyordu. Aynı zamanda Emek Tiyatrosu'nda aktif olarak sahne alan genç sağlık çalışanı, çevresinde enerjisi ve sanata olan tutkusu ile tanınıyordu. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlatarak gizli buzlanma gibi risk faktörlerini incelemeye aldı. Meslektaşları ve tiyatro camiası, Durgan'ın ani kaybı nedeniyle büyük bir üzüntü yaşadı.

Derviş Hüseyin Durgan'ın cenazesi, 100. Yıl Mahallesi'nde ailesi ve sevenlerinin katılımıyla düzenlenecek törenin ardından Bandırma Şehir Mezarlığı'nda defnedilecek.