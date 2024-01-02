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Giriş Tarihi: 3.1.2024

İshak Paşa Sarayı 213 bin ziyaretçi ağırladı

İshak Paşa Sarayı 213 bin ziyaretçi ağırladı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Osmanlı yadigârı tarihi İshak Paşa Sarayı, 2023'te 213 bin yerli ve yabancı ziyaretçi ağırladı. Kışın çevresini kaplayan karla ayrı bir güzelliğe bürünen Ağrı'daki tarihi yapıya, son yıllarda ülkenin her bölgesinden tur acenteleri rağbet gösteriyor İlçenin güneyinde doğu ve güney tarafı sarp dağlarla çevrili olan alandaki tepede yer alan İshak Paşa Sarayı, aradan yüz yıllar geçmesine rağmen görkemli yapısıyla ayakta duruyor. Tarihi saray, çevresinde bulunan İslam âlimi Ahmed-i Hani Türbesi, Urartu Kalesi, Ahmed-i Hani Müzesi ve Eski Bayezid Camisi ile yılın her dönemi ziyaretçi çekiyor. İshak Paşa Sarayı, son yıllarda batı illerinden gelen ziyaretçi sayısının artmasıyla bölge ekonomisine de katkı sunuyor. Mimari yapısında Osmanlı, Selçuklu ile Barok ve Rokoko mimarilerinden izler taşıyan saray, duvarlarındaki süslemeleriyle ziyaretçileri geçmişe yolculuğa çıkarıyor. Tarihi mekâna özellikle tatil günleri ilgi yoğun oluyor.

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İshak Paşa Sarayı 213 bin ziyaretçi ağırladı
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