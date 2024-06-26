İshak Paşa Sarayı’na ziyaretçi akını

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve kartal yuvası görünümü, mimari ve tarihsel özelliğiyle dikkati çeken İshak Paşa Sarayı, geçtiğimiz 9 günlük tatil sürecinde 15 bin 850 yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Osmanlı'nın en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen ve Doğubayazıt ilçesinin 7 kilometre güneyinde bir tepenin üzerinde kurulu tarihi İshak Paşa Sarayı, Osmanlı, Selçuklu, barok ve rokoko mimarilerinden taşıdığı izler ve süslemelerle ilgi çekmeye devam ediyor. Tarihi saray, Kurban Bayramı'nın 9 günlük sürecinde ziyaretçi akınına uğradı. UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde de yer alan tarihi yapının yerleşkesinde cami, odalar, surlar, türbe, iç ve dış avlular, divan ile harem salonları yer alıyor.