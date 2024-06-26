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Giriş Tarihi: 27.6.2024

İshak Paşa Sarayı’na ziyaretçi akını

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
İshak Paşa Sarayı’na ziyaretçi akını
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve kartal yuvası görünümü, mimari ve tarihsel özelliğiyle dikkati çeken İshak Paşa Sarayı, geçtiğimiz 9 günlük tatil sürecinde 15 bin 850 yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Osmanlı'nın en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen ve Doğubayazıt ilçesinin 7 kilometre güneyinde bir tepenin üzerinde kurulu tarihi İshak Paşa Sarayı, Osmanlı, Selçuklu, barok ve rokoko mimarilerinden taşıdığı izler ve süslemelerle ilgi çekmeye devam ediyor. Tarihi saray, Kurban Bayramı'nın 9 günlük sürecinde ziyaretçi akınına uğradı. UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde de yer alan tarihi yapının yerleşkesinde cami, odalar, surlar, türbe, iç ve dış avlular, divan ile harem salonları yer alıyor.
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İshak Paşa Sarayı’na ziyaretçi akını
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