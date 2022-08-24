İsim değişikliği e devlet başvuru nasıl yapılır? e-Devlet ile ad soyad değişkliği şartları neler, son tarih nedir?

İsim değişikliği için e-Devlet sistemine başvuran adaylar Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü duyurularını takip ediyor. İçişleri Bakanlığı bugüne kadar 298 bin 670 kişinin soyadını; 134 bin 818 kişinin ise ismini değiştirdiğini açıkladı. Ad soyad değişikliği şartları, ücreti, süresi ve son tarihi gündemdeki yerini koruyor. Peki, ad soyad değişikliği nasıl yapılır? İşte, isim değişikliği e devlet başvuru ekranı!
İSİM DEĞİŞTİRMEDE SON TARİH SON TARİH 24 ARALIK 2022!
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi:
- Genel ahlaka uygun olmayan
- Gülünç olarak değerlendirilen
- Yazım ve imla hatası olan
Ad ve soyadı değişikliği başvurularınızı 24 Aralık 2022 tarihine kadar, e-devlet aracılığıyla veya yazılı olarak ilçe nüfus müdürlüklerine yapabilirsiniz.
Peki, e-Devlet isim değiştirme nasıl yapılır?
AD SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?
Başvurular e-Devlet aracılığı ile alınmaktadır.
e-Devlet ekranına giriş yapmalısınız.
Ardından; arama kısmına "Ad ve Soyadı" yazdıktan sonra "İl / İlçe İdare Kurulu Kararı ile Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması" seçeneğine tıklamanız gerekiyor.
"Mobil İmza" veya "Elektronik İmza" onayınız gerekmekte. İstenen girişi yaptıktan sona başvuru ekranı açılacak ve adımları takip edebileceksiniz