İsim değişikliği e devlet başvuru nasıl yapılır? e-Devlet ile ad soyad değişkliği şartları neler, son tarih nedir?

İsim değişikliği için e-Devlet sistemine başvuran adaylar Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü duyurularını takip ediyor. İçişleri Bakanlığı bugüne kadar 298 bin 670 kişinin soyadını; 134 bin 818 kişinin ise ismini değiştirdiğini açıkladı. Ad soyad değişikliği şartları, ücreti, süresi ve son tarihi gündemdeki yerini koruyor. Peki, ad soyad değişikliği nasıl yapılır? İşte, isim değişikliği e devlet başvuru ekranı!