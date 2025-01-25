İsimleri Şehitler Ağacı’nda yaşatılıyor

Kırşehir'de Şehit Aileleri Derneği'nin 'Vatan Kalesinden Cennete Uçanlar' projesiyle oluşturulan Şehitler Ağacı, 2 bin 317 şehidin ismini ölümsüzleştiriyor. Şehit düşen Kırşehirli askerlerin künyelerinin yer aldığı Şehitler Ağacı, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Şehitler Ağacı'na olan ilginin şehit ailelerini mutlu ettiğini aktaran Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, "Kahramanlarımızın aziz hatırasını yaşatmayı amaçladık. İsimleri künyeler ile ağaca kazındı" dedi.