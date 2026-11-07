İsimlerin anlamını değil, ağızdaki şeklini seviyoruz: Meğer her isim beyinde bir tat bırakıyormuş

1. Bouba/Kiki Etkisi (Ses-Şekil Eşleşmesi)

Beynimiz, soyut sesler ile görsel şekiller ve hisler arasında otomatik bağlar kurar.

• Örneğin, yapılan meşhur bir deneyde insanlara biri köşeli, diğeri ise yuvarlak hatlara sahip iki şekil gösterilip "Hangisi Bouba, hangisi Kiki?" diye sorulduğunda, dünyanın neresinde olursa olsun insanların %95'i yuvarlak şekle "Bouba", köşeli şekle ise "Kiki" demiştir.

L, M, N, R, V gibi yumuşak ve akıcı sesler (örn: Eylül, Aylin, Melis) beynimizde daha yumuşak, sıcak ve güvenli bir algı yaratır.

K, T, P, Ç gibi sert ve patlamalı sesler ise (örn. Şafak, Mert, Burak) daha keskin, enerjik veya agresif algılanabilir.

2. Ağız Anatomisi ve Kas Hafızası (Artikülasyon)

Bir ismi duyduğumuzda ya da içimizden tekrarladığımızda, beynimizdeki motor korteks o ismi söylerken ağzımızın alacağı şekli simüle eder.

• "Cellar door" (Kiler kapısı): Ünlü dil bilimci J.R.R. Tolkien, İngilizcedeki en estetik tınılı kelimenin, anlamından tamamen bağımsız olarak "cellar door" olduğunu savunmuştur. Çünkü bu kelime söylenirken dil ve dudaklar ağız içinde adeta akıcı bir dans sergiler. Aynısı bazı isimler için de geçerlidir; söylenmesi fiziksel olarak kolay ve akıcı olan isimler, beynimizde bir "bilişsel kolaylık" (cognitive fluency) yaratır ve beynimiz kolay işlediği şeyleri "güzel" olarak etiketler.