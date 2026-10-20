İşitme kaybı demans riskini artırıyor

Bilimsel araştırmalar, işitme kaybı ile demans
arasında önemli bir ilişki bulunduğunu ortaya koydu. Özellikle ileri yaşlarda görülen işitme sorunları, bilişsel gerileme riskinin değerlendirilmesinde dikkate alınması gereken faktörler arasında yer alıyor. İşitme sorunu yaşayan kişilerin beklemeden doktora başvurması gerektiğini belirten uzmanlar, gerekli durumlarda işitme cihazı kullanmasını öneriyor. Araştırmacılar, işitme kaybının sosyal izolasyona ve iletişim güçlüklerine yol açabileceğine dikkat çekti.
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Mete Efendioğlu - Editör