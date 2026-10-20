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Giriş Tarihi: 20.10.2026

İşitme kaybı demans riskini artırıyor

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İşitme kaybı demans riskini artırıyor
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Bilimsel araştırmalar, işitme kaybı ile demans arasında önemli bir ilişki bulunduğunu ortaya koydu. Özellikle ileri yaşlarda görülen işitme sorunları, bilişsel gerileme riskinin değerlendirilmesinde dikkate alınması gereken faktörler arasında yer alıyor. İşitme sorunu yaşayan kişilerin beklemeden doktora başvurması gerektiğini belirten uzmanlar, gerekli durumlarda işitme cihazı kullanmasını öneriyor. Araştırmacılar, işitme kaybının sosyal izolasyona ve iletişim güçlüklerine yol açabileceğine dikkat çekti.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#DEMANS
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