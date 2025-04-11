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Giriş Tarihi: 11.4.2025 00:18

İskele araçların üzerine devrildi

Çerkezköy'de tadilata alınan bir binanın çevresine kurulan demir iskele, rüzgar nedeniyle sokakta park halindeki 3 aracı üzerine ve kaldırıma devrildi. Araçlarda hasar oluşurken, şans eseri yaralanan olmadı.

Fırat KESKİNKILIÇ Fırat KESKİNKILIÇ
İskele araçların üzerine devrildi

İlçe merkezinde sağanak yağış aralıklarla etkili olurken, hızını zaman zaman artıran şiddetli rüzgar da günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Rüzgar nedeniyle Atatürk Caddesi üzerinde tadilata alınan bir binanın çevresine kurulan demir iskele cadde zerindeki kaldırım ile bitişiğindeki Girgin Sokakta park halindeki 3 otomobilin üzerine devrildi.

İskelenin devrildiği anda kaldırımdan kimsenin geçmemesi olası üzücü bir olayın önüne geçerken, park halindeki 3 araçta maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler çevre güvenliği alırken, hasar tespit çalışması da yaptı.

Polisin başlattığı tahkikat sürüyor.

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İskele araçların üzerine devrildi
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