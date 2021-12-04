Haberler Yaşam Haberleri İskenderun'da korku dolu anlar! Dinamit yüklü konteyner denize düştü
Giriş Tarihi: 4.12.2021 18:58 Son Güncelleme: 4.12.2021 19:02

İskenderun'da korku dolu anlar! Dinamit yüklü konteyner denize düştü

DHA
İskenderun’da korku dolu anlar! Dinamit yüklü konteyner denize düştü

İskenderun Körfezi'nde yaşanan olay herkesi tedirgin etti. Tehlikeli madde taşıyan bir gemiden, park sahasında dinamit yüklü konteyner denize düştü. Yaşanan gelişmenin ardından bölgedeki gemilere uyarı yapıldı.

İskenderun Körfezi'nde tehlikeli madde taşıyan ve konteyner gemilerinin demirleme güzergahında, kıyıya 1 deniz mili mesafedeki bölgeden geçiş yapan bir gemiden, denize dinamit yüklü bir konteyner düştü. Kıyı Emniyeti tarafından yapılan açıklamada, "36 33 K- 035 50,70 D mevkiinde denize patlayıcı madde (dinamit) yüklü konteyner düşmüştür." denildi.

İRTİBAT KURUMASI İSTENDİ

Açıklamanın devamında ise, "Bölgedeki söz konusu mevkiinin 1 mil yarıçapındaki sahadan emniyet açısından neta olması halinde kanal 16 üzerinden Türk radyo ile irtibat kurulması istenmektedir, denizcilere duyurulur" ifadelerine yer verildi.

GEMİLER BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRILDI

Açıklamanın ardından İskenderun Körfezi'nde belirtilen bölgedeki gemiler uzaklaşırken, Sahil Güvenlik ve Liman Başkanlığı'ndan bir ekip tedbir amaçlı bölgede beklemeye başladı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İskenderun'da korku dolu anlar! Dinamit yüklü konteyner denize düştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA