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Giriş Tarihi: 08.11.2026 10:17

İSKİ 8 Kasım baraj doluluk oranları: İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

İstanbul'da kasım ayının ilk haftası geride kalırken barajlardaki su seviyeleri İSKİ'nin günlük ölçümleriyle takip ediliyor. Ömerli, Terkos, Büyükçekmece ve diğer barajların doluluk oranları, kentin mevcut su rezervlerine ilişkin son tabloyu ortaya koyuyor. Peki, 8 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu? İşte, İSKİ güncel baraj doluluk verileri...

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İSKİ 8 Kasım baraj doluluk oranları: İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?
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İSKİ'nin 8 Kasım tarihli baraj verileriyle İstanbul'un su kaynaklarındaki güncel doluluk seviyeleri belli oldu. Barajların genel doluluk ortalamasının yanı sıra her bir su havzasındaki ölçümler de paylaşıldı. Açıklanan rakamlarla birlikte barajlardaki su miktarının bir önceki güne göre ne kadar değiştiği de ortaya çıktı.

8 KASIM İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI YÜZDE KAÇ OLDU?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) 8 Kasım 2026 tarihli verilerine göre İstanbul'daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 61,96 olarak kaydedildi. Kasım ayının ilk haftasında etkili olan yağışların ardından barajlardaki rezervlerin değişimine yansıyor.

İSKİ 8 KASIM 2026 GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul'un içme suyu ihtiyacını karşılayan 10 barajın doluluk seviyeleri, İSKİ'nin günlük ölçümleriyle belirlendi. Kent genelindeki ortalama su miktarının yanı sıra her barajın kendi kapasitesine göre ulaştığı doluluk yüzdesi de ayrı ayrı paylaşıldı. İşte, son ölçüme dair oranlar;

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8 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları şöyle:

Ömerli Barajı: 83,2

Darlık Barajı: 95,08

Elmalı Barajı: 69,67

Terkos Barajı: 51,64

Alibey Barajı: 80,08

Büyükçekmece Barajı: 40,83

Sazlıdere Barajı: 42,47

Istrancalar Barajı: 89,77

Kazandere Barajı: 12,2

Pabuçdere Barajı: 7,89

İSTANBUL'UN EN DOLU BARAJI HANGİSİ?

İSKİ'nin 8 Kasım ölçümlerinde en yüksek doluluk oranına sahip baraj Darlık oldu. Bu barajda su seviyesi yüzde 95,08 olarak ölçülürken diğer su kaynaklarının doluluk miktarları da güncel verilerle belirlendi.

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İSTANBUL'DA SU SEVİYESİ EN DÜŞÜK BARAJ HANGİSİ?

8 Kasım tarihli verilere göre İstanbul'un en düşük doluluk oranına sahip barajı Papuçdere olarak kaydedildi. Doluluk seviyesi yüzde 7,89 olan baraj, kentteki diğer su kaynaklarının gerisinde kaldı.

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İSKİ 8 Kasım baraj doluluk oranları: İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?
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