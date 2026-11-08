İSKİ 8 Kasım baraj doluluk oranları: İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

İSKİ'nin 8 Kasım tarihli baraj verileriyle İstanbul'un su kaynaklarındaki güncel doluluk seviyeleri belli oldu. Barajların genel doluluk ortalamasının yanı sıra her bir su havzasındaki ölçümler de paylaşıldı. Açıklanan rakamlarla birlikte barajlardaki su miktarının bir önceki güne göre ne kadar değiştiği de ortaya çıktı.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) 8 Kasım 2026 tarihli verilerine göre İstanbul'daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 61,96 olarak kaydedildi. Kasım ayının ilk haftasında etkili olan yağışların ardından barajlardaki rezervlerin değişimine yansıyor.
İstanbul'un içme suyu ihtiyacını karşılayan 10 barajın doluluk seviyeleri, İSKİ'nin günlük ölçümleriyle belirlendi. Kent genelindeki ortalama su miktarının yanı sıra her barajın kendi kapasitesine göre ulaştığı doluluk yüzdesi de ayrı ayrı paylaşıldı. İşte, son ölçüme dair oranlar;
8 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları şöyle:
Ömerli Barajı: 83,2
Darlık Barajı: 95,08
Elmalı Barajı: 69,67
Terkos Barajı: 51,64
Alibey Barajı: 80,08
Büyükçekmece Barajı: 40,83
Sazlıdere Barajı: 42,47
Istrancalar Barajı: 89,77
Kazandere Barajı: 12,2
Pabuçdere Barajı: 7,89
8 Kasım tarihli verilere göre İstanbul'un en düşük doluluk oranına sahip barajı Papuçdere olarak kaydedildi. Doluluk seviyesi yüzde 7,89 olan baraj, kentteki diğer su kaynaklarının gerisinde kaldı.