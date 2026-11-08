İSKİ 8 Kasım baraj doluluk oranları: İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

İSKİ'nin 8 Kasım tarihli baraj verileriyle İstanbul'un su kaynaklarındaki güncel doluluk seviyeleri belli oldu. Barajların genel doluluk ortalamasının yanı sıra her bir su havzasındaki ölçümler de paylaşıldı. Açıklanan rakamlarla birlikte barajlardaki su miktarının bir önceki güne göre ne kadar değiştiği de ortaya çıktı.