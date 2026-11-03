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Giriş Tarihi: 3.11.2026 09:38

İSKİ duyurdu! 3 Kasım İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki son durum, İSKİ'nin 3 Kasım tarihli verileriyle ortaya çıktı. Kent genelindeki su rezervlerinin ne kadar olduğu ve son yağışların baraj seviyelerine nasıl yansıdığı güncel tabloyla birlikte yeniden gündemde. Peki, 3 Kasım İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

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İSKİ duyurdu! 3 Kasım İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
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İSKİ tarafından paylaşılan 3 Kasım verilerinde hem genel doluluk ortalaması hem de Ömerli, Terkos, Büyükçekmece ve diğer barajların su seviyeleri yer aldı. Açıklanan rakamlar, İstanbul'un mevcut su rezervlerine ilişkin son durumu gözler önüne serdi.

3 KASIM İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan 3 Kasım 2026 tarihli verilere göre, İstanbul'daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 54,17 olarak kaydedildi. 2 Kasım'da ise bu oran yüzde 53,71 seviyesindeydi.

İSKİ 3 KASIM 2026 GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin güncel ölçümlerine göre barajlardaki su miktarı şöyle:

Ömerli Barajı: 78,35

Darlık Barajı: 90,23

Elmalı Barajı: 65,79

Terkos Barajı: 39,69

Alibey Barajı: 70,87

Büyükçekmece Barajı: 32,36

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Sazlıdere Barajı: 33,86

Istrancalar Barajı: 61,25

Kazandere Barajı: 4,05

Pabuçdere Barajı: 2,96

İSTANBUL'DA EN DOLU BARAJ HANGİSİ?

3 Kasım ölçümlerinde İstanbul'un en yüksek doluluk oranına sahip barajı Darlık oldu. Bu barajda su seviyesi yüzde 90,23 olarak kaydedilirken, diğer su kaynaklarındaki doluluk oranları da güncel verilerle birlikte belli oldu.

İSTANBUL'DA DOLULUK ORANI EN DÜŞÜK BARAJ HANGİSİ?

İSKİ'nin paylaştığı son tabloda en düşük doluluk oranı Papuçdere Barajı'nda ölçüldü. Su seviyesinin yüzde 2,96 olduğu baraj, kentteki diğer su kaynaklarıyla karşılaştırıldığında listenin son sırasında yer aldı.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

İstanbul'daki barajların güncel su seviyeleri, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor. Kurumun baraj doluluk oranları bölümünde günlük ortalama doluluk yüzdesinin yanı sıra her barajın ayrı ayrı ölçüm sonuçlarına da ulaşılabiliyor.

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İSKİ duyurdu! 3 Kasım İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
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