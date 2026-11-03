İSKİ duyurdu! 3 Kasım İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İSTANBUL'DA EN DOLU BARAJ HANGİSİ?

3 Kasım ölçümlerinde İstanbul'un en yüksek doluluk oranına sahip barajı Darlık oldu. Bu barajda su seviyesi yüzde 90,23 olarak kaydedilirken, diğer su kaynaklarındaki doluluk oranları da güncel verilerle birlikte belli oldu.