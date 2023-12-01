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Giriş Tarihi: 1.12.2023

İSKİ işini yapmadı sele teslim olduk

Silivri Belediye Başkanı Yılmaz, ilçede dere taşması sonucu yaşanan son su baskınlarının, İSKİ’nin gerekli tedbirleri almamasından kaynaklandığını söyledi

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İSKİ işini yapmadı sele teslim olduk
İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'la birlikte 25 Ağustos'ta Silivri'de katıldığı törende, ilçede sel baskını endişesini giderdiklerini söylemişti. Ancak İstanbul'da bu hafta etkili olan şiddetli yağış, geniş bir alanda su baskınlarına neden oldu. Yaşananlardan İSKİ'yi sorumlu tutan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, şunları kaydetti:




Taşkınların ana nedeni, Silivri'nin derelerinin ıslah edilmemesi. Dün (önceki gün) de Çamurluk Deresi taştı. Silivri merkez planlarına derenin bandını da işleyerek, Büyükşehir Belediyesi'ne onaylatmış ve İSKİ'ye sunmuştuk. İSKİ'ye düşen görev; artık o dereyi, Tuzla Deresi'ni, Selimpaşa'daki dereleri ıslah etmesi.




Boğulca Deremiz var... 2009 öncesinde çok büyük can kayıplı seller oldu. Kadir Topbaş döneminde büyük bir karar alındı. İSKİ ve İBB burada ciddi bir kamulaştırma yaptı. Binaları yıkıp, dereyi ıslah ettiler.
Taşkından sonra tekrar İSKİ Genel Müdürü ve yardımcılarıyla görüştük. Projelendirmelerin hazır olduğunu, ihaleye çıkacaklarını ifade ettiler. İBB ve İSKİ'nin artık görevlerini yapmasını istiyoruz. Ekstra bir şey istemiyoruz.

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İSKİ işini yapmadı sele teslim olduk
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