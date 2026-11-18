İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kasım ayı 4'üncü oturumu, Fatih Saraçhane'deki Belediye ana hizmet binasında gerçekleştirildi. Meclis 2'nci Başkan Vekili Gencay Özcan başkanlığındaki toplantıda İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) 2027 yılı bütçesi ve performans programı görüşüldü. Genel Kurul'da söz alan AK Parti İBB ve Çekmeköy Meclis Üyesi Fatih Sırmacı, İSKİ'nin mali tabloları, altyapı yatırımları, arıtma tesisleri ve su tarifelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2025 yılı Sayıştay raporundaki verileri gündeme getiren Sırmacı, İSKİ'nin yatırım harcamaları ile İBB'ye sağladığı finansman arasındaki ilişkiye dikkat çekti.

"İSKİ'DEN İBB'YE 17 MİLYAR 38 MİLYON LİRALIK BORÇ VERME İŞLEMİ"

Konuşmasında 2025 yılı Sayıştay raporuna atıfta bulunan Sırmacı, İSKİ'den İBB'ye 15 milyar 260 milyon lira nakit borç verildiğini, su faturalarından kaynaklanan 1 milyar 778 milyon liralık alacağın da borç verme hesabına aktarıldığını belirtti. Böylece toplam borç verme işleminin 17 milyar 38 milyon liraya ulaştığını ifade eden Sırmacı, bir önceki yıl yaklaşık 626 milyon lira olan tutarın bir yılda yaklaşık 27 kat arttığını söyledi.

İSKİ'nin 2025 yılı sermaye giderleri için başlangıçta 45 milyar 297 milyon lira ödenek öngörüldüğünü, yıl sonunda ise 35 milyar 62 milyon liralık harcama gerçekleştiğini aktaran Sırmacı, iki tutar arasındaki yaklaşık 10 milyar 236 milyon liralık farka dikkat çekti.

Bu iki mali kalem arasında doğrudan bir kaynak aktarımı ilişkisi kurmadığını özellikle belirten Fatih Sırmacı, İBB yönetimine şu soruyu yöneltti:

"İSKİ'nin önceliği İstanbul'un su ve kanalizasyon altyapısını güçlendirmek mi, yoksa İstanbul Büyükşehir Belediyesinin finansman ihtiyacını karşılamak mı?"

"45 MİLYAR LİRALIK ÜÇ PROJEYE SADECE 3 MİLYON LİRA"

İSKİ'nin 2027 yatırım programındaki arıtma tesislerini de gündeme getiren Sırmacı, Riva İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi için 30 milyar lira, Kısırkaya İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi için 10 milyar lira ve Ümraniye İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi için 5 milyar lira toplam proje bedeli öngörüldüğünü söyledi.

Toplam yatırım büyüklüğü 45 milyar liraya ulaşan üç proje için 2027 yılında yalnızca birer milyon lira ödenek ayrıldığını ifade ederek projelerin finansman ve tamamlanma takvimlerinin açıklanmasını istedi. Çekmeköy İSKİ Hizmet Binası için de benzer bir durum bulunduğunu belirten Sırmacı, 400 milyon liralık projeye 2027 yılı için 1 milyon lira ödenek ayrıldığını aktardı.

İSKİ'NİN İBB'DEN 20,3 MİLYAR LİRALIK ALACAĞI GÜNDEMDE

Sayıştay raporuna göre 2025 yılı sonu itibarıyla İSKİ'nin İBB'den yaklaşık 20 milyar 307 milyon liralık borç alacağı bulunduğunu söyleyen Fatih Sırmacı, bu tutarın 2,5 milyar lirasının 2026'da, 7 milyar lirasının 2027'de ve kalan kısmının 2028'de ödenmesinin öngörüldüğünü belirtti.

2026 yılında tahsil edilmesi planlanan tutarın ne kadarının ödendiğinin açıklanmasını isteyen Sırmacı, tahsilatların gecikmesi durumunda hangi altyapı yatırımlarının etkileneceğinin de kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini söyledi.

"4 LİRA 53 KURUŞ OLAN SU TARİFESİ 66 LİRA 91 KURUŞA ÇIKTI"

İstanbul'daki su fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Fatih Sırmacı, Ocak 2019'da konut birinci kademe su bedelinin 4 lira 53 kuruş olduğunu, güncel tarifenin ise 66 lira 91 kuruşa ulaştığını ifade etti. Su tarifelerinin aylık otomatik güncelleme mekanizmasına bağlandığını hatırlatan Sırmacı, bunun dışında yapılan fiyat artışlarının gerekçelerinin açıklanmasını istedi.

2027 yılı gelir bütçesinde su satışından yaklaşık 111 milyar 100 milyon lira gelir beklendiğini belirten Sırmacı, bunun toplam gelir bütçesinin yaklaşık yüzde 77'sine karşılık geldiğini söyledi.

"28 ARITMA TESİSİNDE ÇEVRE İZNİ EKSİKLİĞİ TESPİT EDİLDİ"

Konuşmasında çevre yatırımlarına da değinen Sırmacı, 2025 yılı Sayıştay denetiminde İSKİ'ye bağlı 28 atık su arıtma tesisinin çevre izni veya geçici faaliyet belgesi olmadan faaliyet gösterdiğinin tespit edildiğini aktardı.

Aynı yıl 34 idari yaptırım uygulandığını ve toplam 22 milyon 735 bin liralık idari para cezası kesildiğini belirterek tesislerdeki izin eksikliklerinin ne ölçüde giderildiğinin açıklanmasını istedi.

SİLAHTARAĞA PROJESİNE AYRILAN ÖDENEĞİ ELEŞTİRDİ

2019 yılında durdurulan Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi projesini de gündeme getiren Sırmacı, 2027 yatırım programında yer alan Silahtarağa–Baltalimanı Aktarma Tüneli'nin toplam proje bedelinin 3 milyar 450 milyon lira olduğunu söyledi. Projeye 2027 yılı için yalnızca 1 milyon lira ayrıldığını belirten Sırmacı, ihale, finansman ve inşaat takviminin açıklanmasını istedi.

"İSTANBUL'UN SUYUNU DA İSTANBULLUNUN HAKKINI DA SAHİPSİZ BIRAKMAYACAĞIZ"

İSKİ'nin 2027 yılı için 144 milyar 582 milyon lira gelir ve 152 milyar 704 milyon lira gider bütçesi öngördüğünü belirten Fatih Sırmacı, aradaki 8 milyar 122 milyon liralık finansman ihtiyacının nasıl karşılanacağının açıklanması gerektiğini ifade etti.

AK Parti Grubu olarak İSKİ'nin 2027 yılı bütçesine, performans programına ve yatırım programına karşı olduklarını belirten Fatih Sırmacı, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "İstanbul'un suyunu da İstanbullunun hakkını da sahipsiz bırakmayacağız! İSKİ'nin kaynaklarının nasıl kullanıldığını sormaya devam edeceğiz. Ertelenen yatırımların takipçisi olacağız. İstanbullunun ödediği her kuruşun hesabını soracağız."