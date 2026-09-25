İSKİ’nin alt yapı çalışması sırasında doğalgaz borusu delindi

Olay, Eyüpsultan Bulvarı'nda saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, İSKİ'nin devam eden alt yapı çalışması sırasında iş makinesi ana arterdeki doğalgaz borusunu deldi. Büyük bir patlama sesinin ardından etrafa gaz kokusu yayıldı. Patlama sesi ve yoğun gaz kokusu nedeniyle panik yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri gazı kesti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı. Ekipler boruyu onarmak için çalışma başlatırken, vatandaşlar çalışmaların yaz döneminde yapılması gerektiğini belirterek İSKİ'ye tepki gösterdi.

"PATLAMA SESİ DUYUNCA KORKU DOLU ANLAR YAŞADIK"

İSKİ'nin altyapı çalışması yaptığı sırada Dogalgaz borusunun patlaması ile büyük panik yaşadıklarını belirten mahalle sakinleri doğalgazın kesildiğini ve mağdur olduklarını söylediler.

DİKKATSİZ ÇALIŞMA BİZİ MAĞDUR ETTİ"

Alperen Karahan isimli esnaf ise, "Saat 16.00'da ses ardından koku geldi. Çok yoğun bir koku vardı. Çalışma sırasında kepçe vurmuş. Doğalgaz borusunu patlattı. Tüm müşterilerimizi dışarı çıkardılar. Biz de mağduruz. Hala doğalgazımız yok. İstanbul daha sakinken yazın yapılabilecek şeylerin kış zamanında, yoğun olduğu zamanda yapılması bizi mağdur etti. Trafik yoğunluğu yaşandı. diye konuştu.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör