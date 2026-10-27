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Giriş Tarihi: 27.10.2026

İSKİ’nin çalışmasında göçük: 1 ölü

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MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
İSKİ’nin çalışmasında göçük: 1 ölü
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Bayrampaşa'da İSKİ tarafından yürütülen altyapı çalışması sırasında göçük meydana geldi ve 1 işçi hayatını kaybetti. İddiaya göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşu İSKİ tarafından yürütülen altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen olayda 36 yaşındaki Ali Demirci adlı işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ve AFAD ekipleri, işçiyi çıkarmak için çalışma yaptı. Yapılan çalışmada 36 yaşındaki Ali Demirci adlı işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.
#BAYRAMPAŞA #İSKİ #İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
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İSKİ’nin çalışmasında göçük: 1 ölü
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