İSKİ’nin çalışmasında göçük: 1 ölü

Bayrampaşa
'da İSKİ
tarafından yürütülen altyapı çalışması sırasında göçük meydana geldi ve 1 işçi hayatını kaybetti. İddiaya göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi
kuruluşu İSKİ tarafından yürütülen altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen olayda 36 yaşındaki Ali Demirci adlı işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ve AFAD ekipleri, işçiyi çıkarmak için çalışma yaptı. Yapılan çalışmada 36 yaşındaki Ali Demirci adlı işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.