İSKİ’nin patlattığı borudan fışkıran su 5 katlı binaya ulaştı: Tonlarca su boşa aktı

Olay Zühtüpaşa Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Ana su hattında sızıntı olduğunu fark eden mahallelinin ihbarı üzerine İSKİ ekipleri bölgede çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi sırasında boru hattı patladı. Yaralanan kimsenin olmadığı olayda, borudan fışkıran su 5 katlı bina yüksekliğine ulaştı.

'MÜDAHALEDE BAYAĞI ZORLANDILAR'

Olayı gören Salim Sezin, "Sabah iş yerine geldiğimde boruda hafif bir sızıntı vardı. Uzun müddet böyle, bu şekilde sürdü. Birisi şikayette bulundu herhalde. Arkadaşlar geldi müdahale etmek için. Tabii orayı kazdılar. Kazarken, kazma kürek işi yaparken kırıldığını tahmin ediyorum. Dolayısıyla tazyikli su akmaya başladı. Ondan sonra yine müdahale edildi ama bayağı bir zorlandılar. Yani aşağı yukarı 2-3 saatten beri suyumuz yok. Elektriğimiz yok. En kısa zamanda inşallah yapılır" dedi.