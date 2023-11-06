İŞKUR Antalya İl Müdürü kazada hayatını kaybetti

İsrail'in İşgal ettiği Filistin topraklarında Filistin bayrağı ve renklerini yasaklaması sonrası, hangisi protesto sembolü haline gelmiş ve bir dönem sokakta onu taşıyanlar tutuklanmıştır? | MİLYONER 1 MİLYON TL'LİK SORU