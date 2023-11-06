İŞKUR Antalya İl Müdürü kazada hayatını kaybetti

Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Isparta-Antalya karayolu Karaöz Mevkisi'nde meydana geldi. M.U yönetimindeki TIR, yolun karşısına geçmek isteyen Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Antalya İl Müdürü Mustafa Akgül (48)'e çarptı. Kazada Akgül, feci şekilde can verdi.
İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Akgül'ün cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
MESAİ ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Hayatını kaybeden Mustafa Akgül, için Antalya Adli Tıp Kurumu önünde tören düzenlendi. Törene katılan Akgül'ün ailesi ve mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Akgül'ün eşi Gülay ve kız kardeşi Nurcan Akgül, yakınlarının yardımı ile ayakta durabildi. Acılı aileyi yakınları ve çalışma arkadaşları sakinleştirdi.
Mustafa Akgül'ün cenazesinin toprağa verilmek üzere Konya'nın Beyşehir ilçesi Yeşildağ Köyüne götürüldü. Kazanın ardından gözaltına alınan TIR sürücüsünün ise adliyeye sevk edileceği öğrenildi.